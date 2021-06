Sorare : Après la France, l’équipe d’Allemagne arrive en NFT

Après avoir introduit l'Équipe Nationale de France sur sa plate-forme, Sorare annonce l'arrivée de l'Équipe Nationale d'Allemagne, la Mannschaft.

Les grandes compétitions internationales sont une période propice pour faire des affaires pour les entreprises qui gravitent autour du sport. La plate-forme Sorare, qui propose une autre manière de jouer au football, l’a bien compris. Avec cet Euro 2020, la startup française frappe fort. Après les cartes de l’Équipe Nationale de France en NFT, voici qu’arrivent celles de la célèbre Mannschaft, l’Équipe Nationale d’Allemagne.

L’Équipe Nationale d’Allemagne arrive sur Sorare

Nos Bleus ont peut-être battu l’Allemagne pour son premier match de poule, Sorare a décidé de leur offrir un bien joli cadeau. L’Allemagne est donc la deuxième grande nation du football à proposer ses joueurs en NFT sur la plate-forme. Les joueurs pourront donc acheter les cartes de leurs joueurs allemands préférés.

À vous les cartes des stars de la Mannschaft

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le concept de Sorare est simple. Les joueurs des équipes des 140 clubs présents sur la plate-forme se retrouvent dans des cartes, plus ou moins rares. Les inscrits sur Sorare peuvent acheter ces cartes et les jouer dans des compétitions, pour gagner d’autres cartes et diverses récompenses en ETH.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le concept a déjà fait de nombreux émules. Chez le grand public, mais pas uniquement. Antoine Grizemann, par exemple, a beaucoup investi dans la plate-forme, allant jusqu’à devenir actionnaire. Après une levée de fonds record et des accords toujours plus nombreux avec les clubs des championnats de toute la planète, Sorare continue d’écrire sa belle histoire. Et avec l’introduction de l’Équipe Nationale d’Allemagne, les fans pourront jouer avec Kai Havertz, Ilkay Gundogan et Timo Werner, qui ne sont pas présents sur la plate-forme avec leur club.

Le marché des crypto est très fluctuant, celui des NFT est même en mauvaise passe, mais certains projets semblent suffisamment stables et matures pour progresser. Avec son concept de collection mélangé au jeu, plus traditionnel, de gestion d’une équipe de football, Sorare semble avoir trouvé la recette parfaite. Et il ne fait aucun doute que l’avenir de la startup s’annonce radieux !