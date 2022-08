Sorare accueille la Ligue 2 et d’autres deuxièmes divisions de football

11 clubs de Ligue 2 s'invitent sur Sorare. L'occasion de jouer avec davantage de joueurs et de profiter d'une nouvelle compétition.

Le jeu Sorare de fantasy football, avec ses cartes sur la blockchain à collectionner, poursuit son expansion. La plateforme a signé un nouveau partenariat impliquant cette fois pas moins de 11 clubs de Ligue 2 pour la saison 2022-2023 ainsi que d’autres dans des deuxièmes divisions de championnats européens.

11 clubs de Ligue 2 s’invitent sur Sorare

On ne présente plus Sorare. L’entreprise française connait une croissance impressionnante, avec des millions de joueurs actifs, et si elle se contentait à ses débuts du football, la plateforme a considérablement augmenté les sports, les joueurs et les clubs représentés. Par exemple, pour la saison 2022-2023, les joueurs pourront composer leurs équipes avec des joueurs évoluant dans 11 clubs de Ligue 2. Pour être plus précis, il s’agit de Amiens, Bastia, les Girondins de Bordeaux, Dijon, Caen, Rodez, Guingamp, Valenciennes, Sochaux, Grenoble et le Paris FC.

L’occasion de jouer avec davantage de joueurs

À terme, évidemment, Sorare voudrait devenir partenaire de l’ensemble des clubs de Ligue 2. Pour Thibaut Predhomme, directeur de cabinet chez Sorare, cette diversification est importante à plus d’un titre. Elle permettra notamment aux passionnés de creuser pour dénicher leurs futurs champions : “Nous sommes très heureux que ces clubs de L2 décident de s’associer à Sorare. La mission de Sorare est de connecter les fans de football avec leur passion pour ce sport, et nous savons que le scouting a une place très importante dans l’expérience des collectionneurs. Une dizaine de joueurs de l’équipe de France championne du monde en 2018 a débuté en L2, il était indispensable de permettre à nos utilisateurs de pouvoir collectionner ces cartes.”

et de profiter d’une nouvelle compétition

Bien que l’entreprise soit française, Sorare ne s’est jamais limitée au seul championnat français. Au-delà de la Ligue 2, les cartes des joueurs d’autres deuxièmes divisions du football peuvent désormais être alignées lors d’une Game Week. Sont concernés les championnats allemand, espagnol, italien et anglais. Un nouvel axe de développement qui profitera aux clubs partenaires : “Quand les fondateurs ont lancé ce produit, ils voulaient aussi aider à développer de nouvelles fanbases mondiales pour les clubs les moins connus et les aider à développer de nouvelles sources de revenus afin d’investir dans la formation de jeunes, dans leurs équipements, etc.”

À noter, Sorare annonce aussi une augmentation des récompenses Limited d’environ 20 %. Voilà qui devrait permettre aux utilisateurs d’enrichir encore leur expérience de jeu et de concevoir des équipes toujours plus abouties.