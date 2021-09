Sorare : 50 légendes du football rejoignent l’aventure des NFT

Sorare annonce l'arrivée de son premier 11 de légendes du football. Le tout premier de ces footballers emblématiques arrive aujourd'hui !

Après une semaine historique pour Sorare – avec sa levée de fonds de 680 millions de dollars -, la plate-forme annonce l’arrivée des plus grandes légendes du football. Un partenariat tout juste signé qui introduira pas moins de 50 des plus grandes légendes du sport le plus populaire de la planète sur Sorare.

Sorare introduit son premier 11 de légendes

Pour l’occasion, Sorare a créé une collection dédiée, baptisée Legends XI. 15 ballons d’or, 6 coupes du monde, 15 ligues des champions, 36 titres de champion national… Une petite fraction du nombre de titres remportés par ce premier Legends XI :

Iker Casillas

Fabio Cannavaro

Franz Beckenbauer

Javier Zanetti

Steven Gerrard

Johan Cruyff

Michel Platini

Diego Maradona

Andriy Schevchenko

Marco van Basten

Ronaldo Nazário.

Pas mal, non ? Chaque carte légende représente une saison historique pour la carrière du joueur. Une saison dont les fans parlent encore régulièrement. Une saison qui a apporté son lot de joie et de passion. Dans certains cas, les joueurs ont eu plusieurs de ces saisons, attendez-vous donc à voir arriver un Ronaldo Nazário PSV et FC Barcelone, par exemple.

Sorare a par ailleurs travaillé avec Kosmos Studio pour produire une série d’interviews exclusives avec les légendes. L’occasion de revenir sur ces saisons si particulières et ce que le fait d’avoir ces nouvelles cartes représente pour eux.

FAQ

Ces cartes auront-elles une utilité ?

Bien sûr ! Comme toutes les autres, les cartes avec NFT reposent sur la technologie déjà bien connue de la blockchain, et deviennent un maillon supplémentaire entre les fans et les joueurs qu’ils ont vu grandir.

Quel score pour ces cartes Legend ?

Une fois par mois, durant un événement hebdomadaire dédié, elles auront toute leur importance. Par exemple, pour la carte Ronaldo Nazário du PSV, la carte avec le plus gros score du PSV pour cette semaine spéciale.

Semaines spéciales légendes

Une fois par mois, nous aurons une semaine spéciale légendes durant laquelle les cartes légendes pourront être utilisées. Nous avons l’intention d’inclure des prix spéciaux. Nous aurons bientôt davantage de détails à partager. Les cartes légendes ne peuvent pas être utilisées durant les tournois Monde ou Région.

De futurs modes de jeu

Nous explorons aussi la possibilité d’utiliser ces cartes Légendes dans d’autres modes de jeu encore non annoncés, pour pouvoir tirer profit pleinement de ces cartes emblématiques.

Comment obtenir ces cartes Légende ?

Un nouveau membre de notre premier 11 de Légendes arrivera chaque jour, hors week-end. Notre première carte arrivera aujourd’hui !