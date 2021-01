Sony Xperia PRO, un smartphone 5G pour les créateurs de contenu

Les modèles de smartphones se multiplient à vitesse grand V, les fabricants en sortant parfois plusieurs chaque mois. Tous les segments de gamme sont évidemment couverts. Sur le haut de gamme, les modules caméra sont très évolués, évidemment, mais pas nécessairement suffisamment pour répondre aux besoins des créateurs de contenu professionnels. Sony propose une réponse à cette cible précise.

Sony est en place sur le marché du smartphone depuis de très nombreuses années, même si sa part de marché a considérablement chuté ces dernières années. Cela étant dit, il se pourrait que la marque ait décidé de changer de direction en ne se concentrant plus sur le grand public mais sur les professionnels, et plus précisément les créateurs de contenu professionnels.

En effet, Sony vient d’officialiser le Sony Xperia PRO. Il s’agit là du dernier smartphone en date de la marque, vendu au tarif plus qu’élevé de 2 500 $. Un prix très, très élevé pour un smartphone, d’autant plus que celui-ci ne dispose pas d’un écran pliable. Mais comme dit précédemment, Sony espère que sa fiche technique puisse le rendre très intéressant aux yeux des créateurs de contenu.

Pourquoi ? Tout d’abord grâce à l’intégration d’un port HDMI sur le téléphone qui permet aux photographes et vidéographes d’y brancher directement leurs appareils, comme le tout récent Sony Alpha 1. Des antennes mmWave sont aussi de la partie, pour offrir la connectivité 5G à ce smartphone, offrant notamment la capacité de diffuser en direct directement, d’uploader dans le cloud ou sur les réseaux sociaux à la vitesse de l’éclair – pour peu que l’on soit dans une zone couverte par la 5G, évidemment -.

Concernant les spécifications en elles-mêmes de cet Xperia PRO, il faut savoir que l’appareil est basé sur un Sony Xperia 1 II, lequel fut lancé en février 2020. Autrement dit, il utilise des composants assez “vieux”, comme le SoC Snapdragon 865. Voilà donc un appareil assez étrange, si l’on peut dire. Commercialisé en 2021 à un tel prix, on pourrait s’attendre à ce qu’il embarque un Snapdragon 888. Il n’en est rien. L’avenir nous dira si ce Sony Xperia PRO sait trouver son public. À suivre !

Introducing the Xperia PRO with 5G — enabling content creators to work faster and smarter than ever before. Learn all the details 👉 https://t.co/B8vN3xJNsI #SonyXperia pic.twitter.com/IsLvlYW3aY

— Sony Xperia US (@SonyXperiaUS) January 26, 2021