Sony x Nike : Paul George dévoile les sneakers PG-5 PlayStation 5 Colorway

Pour faire la promotion de la PS5, Sony s'est offert une nouvelle collaboration avec l'américain Nike et le basketteur Paul George.

Créée en partenariat avec Nike et Yujin Morisawa, la PG-5 PlayStation 5 Colorway est inspirée du design de la PS5 et de l’amour de Paul George pour PlayStation. Ainsi, les languettes des chaussures sont ornées des logos PG et PlayStation, les références sur la doublure et les semelles extérieures rappellent évidemment la console, et enfin on retrouve les formes emblématiques de PlayStation comme sur la manette sans fil DualSense.

Paul George + PlayStation: Back together with the PG 5 PlayStation 5 Colorway pic.twitter.com/AB1a2MR7gF — PS5HQ (@PS5HQ) May 5, 2021

“Ces dernières années, la création de sneakers en collaboration avec PlayStation et Nike est devenue l’un de mes hobbys préférés. Je remercie infiniment la communauté pour son soutien et pour la passion commune qui nous anime. Comme beaucoup d’entre vous, j’ai toujours été fan de PlayStation. C’est donc un véritable honneur de vous présenter mon nouveau projet créatif rassemblant mes marques préférées“, a déclaré Paul George, ailier des Los Angeles Clippers (NBA). “Tout comme la nouvelle console de Sony, la PG-5 fait passer mon jeu au niveau supérieur, alors je ne pouvais pas rater l’occasion de les réunir dans ce nouveau partenariat. Les concepteurs de Nike et PlayStation, notamment Yujin Morisawa, l’artiste à qui l’on doit le design de la console, ont travaillé de concert pour réunir mon style de jeu et le design de la PS5 avec cette collaboration unique.”

NBA 2K21 accueille en avant-première les sneakers PG-5 PlayStation 5 Colorway

Les joueurs de NBA 2K21 sur PS5 et PS4 peuvent obtenir une réplique numérique des PG-5 PlayStation 5 Colorway et les faire porter aux joueurs de leur choix pour avoir le style PlayStation sur les terrains et enchaîner les paniers à trois points pour gagner en respect face aux adversaires.

Get ‘em in game. Starting tomorrow, NBA 2K21 owners can lace up with the new PG 5 PlayStation 5 colorway on PS4 and PS5. Unlock them in the Nike Store pic.twitter.com/nAxdY9Fen7 — PlayStation (@PlayStation) May 5, 2021

Les sneakers PG-5 PlayStation 5 Colorway en vidéo

La nouvelle collaboration entre Paul George, PlayStation et Nike sera disponible à l’achat à partir du 14 mai prochain entre 100 et 120 euros dans les régions sélectionnées et exclusivement via application SNKRS.