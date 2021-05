Sony WF-1000XM4 : un nouveau design pour les écouteurs true wireless ?

Après des écouteurs true wireless WF-1000XM3 acclamés par la critique, Sony travaille logiquement sur la prochaine génération, les Sony WF-1000XM4. Avec un tout nouveau design ?

Le marché des écouteurs intra-auriculaires est un marché très fourni. Depuis quelques années, les produits true wireless sont très populaires. Aujourd’hui, tous les acteurs du secteur s’y sont lancés. Mêmes certains noms de l’électronique ont tenté leur chance, avec plus ou moins de réussite. Certaines références sont en tous les cas incontournables. C’est le cas des écouteurs Sony WF-1000XM3. La nouvelle génération semble aujourd’hui bien différente.

Un leak laisse entrevoir le design des futurs Sony WF-1000XM4

Cela fait maintenant deux ans que Sony a lancé sur le marché ses très réussis écouteurs WF-1000XM3. Il est temps de proposer une nouvelle version. Le prochain modèle serait en préparation dans les laboratoires de Sony. Et si l’on en croit ce récent leak, le design devrait être très différent.

Des images obtenues par The Walkman Blog semblent indiquer que, bien que les WF-1000XM4 garderaient les mêmes coloris, ceux-ci abandonneraient leur design plat, optant pour quelque chose de plus arrondi, un peu comme les Galaxy Buds Pro concurrents.

Exit le tout plat, bienvenue aux courbes ?

Cette fois, l’étui de recharge semble par ailleurs prendre en charge la recharge sans fil. Sony a aussi amélioré la puissance de sortie pour la recharge. Autrement dit, l’étui devrait recharger plus rapidement vos écouteurs via une connexion filaire.

Et il se pourrait que le lancement de ces Sony WF-1000XM4 survienne sous peu. En effet, The Walkman Blog laisse entendre que ces écouteurs pourraient être officialisés dans le courant du mois prochain, si l’on en croit les demandes de confidentialité à la sacro-sainte Federal Communications Commission (FCC). Il serait fort étonnant que Sony évoque le moindre détail concernant les spécifications de ces écouteurs – et notamment le fait que ce modèle soit ou non résistant à l’eau et à la sueur – avant la date prévue mais au moins pouvons-nous, apparemment, nous faire une idée un peu plus précise de leur design.