Sony Vision-S : les tests routiers ont débuté pour la berline électrique

En seulement quelques mois, le développement de la Vision-S est passé à la vitesse supérieure dans le but de faire progresser la mobilité.

Après une présentation surprise durant le CES 2020 laissant entrevoir une possible entrée dans le monde de l’automobile comme constructeur et/ou fournisseur (ni confirmé, ni infirmé pour le moment), le concept-car Vision-S de Sony a été rapatrié à Graz en Autriche dans les usines de Magna Steyr puis au Japon dans les centres de recherche et de développement afin de peaufiner les technologies de conduite autonome de la berline électrique dotée de deux moteurs électriques de 272 chevaux chacun, de rétro-caméras et d’écrans occupant toute la largeur de la planche de bord.

La Vison-S de Sony est sur la route

Tout en continuant à développer des véhicules axés sur la sureté et la sécurité, le divertissement et l’adaptabilité, Sony annonce que les essais d’évaluation technique sur route pour la Vision-S ont commencé en Autriche en décembre dernier et qu’ils vont continuer avec plusieurs prototypes durant l’année fiscale 2020, ce qui correspond au Japon à la période allant du 1er avril au 31 mars 2021.

Les aspirations de Sony et ses partenaires avec la Vision-S