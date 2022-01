Sony Vision-S : après la berline, place au SUV électrique

Un nouveau prototype de type SUV qui s'adapte à des valeurs et à des styles de vie différents.

Lors du CES 2020, Sony Group Corporation avait présenté Vision-S, une initiative visant à contribuer à l’évolution de la mobilité, et a exhibé un prototype de son premier véhicule électrique. Afin de démontrer ce concept dans le monde réel, la société japonaise proposait très rapidement des essais publics sur route en Europe, ainsi que des tests de vérification de la sécurité et de l’expérience utilisateur avec la technologie d’imagerie et de détection installée à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture, et du système d’interface homme-machine (IHM).

Sony a poursuivi les tests de conduite 5G en avril dernier, et va continuer à exploiter ses technologies de pointe pour offrir de nouvelles expériences dans le domaine de la mobilité, qui connaît une évolution vers les véhicules électriques. A l’occasion du CES 2022, Sony a présenté un nouveau prototype de type SUV (Vision-S 02). En proposant des expériences de divertissement utilisant le grand espace intérieur et les variations d’un véhicule à sept places, ce nouveau prototype permettra, avec le Vision-S 01, de répondre à une grande variété de styles de vie dans une société où les valeurs sont de plus en plus diversifiées.

Les domaines prioritaires du développement de Vision-S