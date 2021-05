Sony veut retenter l’aventure du jeu sur mobile, avec son catalogue PlayStation

Sony se prépare à retenter l'aventure du jeu mobile en proposant un certain nombre de ses licences PlayStation sur mobile. Explication.

Sony nourrit une véritable passion pour le jeu vidéo, une passion proposée au grand public presque exclusivement via sa marque PlayStation. Ce qui n’est pas vraiment un problème en soi, mais le géant japonais voudrait bien profiter de l’énorme marché du jeu mobile. D’autant qu’il dispose qu’un catalogue plus que conséquent.

Sony veut retenter l’aventure du jeu mobile

Les jeux vidéo Sony sont en grande majorité ceux de la plate-forme PlayStation. L’entreprise japonaise s’est déjà essayée aux jeux mobiles par le passé. Elle avait même lancé des appareils dédiés, comme le Xperia Play, mais le succès ne fut pas vraiment au rendez-vous. Difficile de savoir si c’était un problème d’époque ou un problème de jeux en eux-mêmes, mais une chose est sûre, Sony veut retenter l’aventure.

En portant certaines de ses licences PlayStation sur mobile

Durant une réunion dédiée aux investisseurs, le président et PDG de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan révélait que l’entreprise avait pour projet de porter un certain nombre de ses licences emblématiques PlayStation sur mobile. Et de poursuivre en précisant que la société avait rencontré un certain succès lorsqu’ils ont porté tel ou tel jeu sur PC. Débarquer sur mobile devrait donc être la prochaine étape.

Selon les propres mots de Jim Ryan : “PlayStation a un énorme catalogue, plein de licences maison très diverses qui peuvent passer au jeu mobile et venir en complément de nos jeux AAA ou de nos services live. Nous explorons actuellement le marché mobile avec certaines licences PlayStation fantastiques, restez à l’écoute.” Parmi les licences Sony connues et reconnues, on citera notamment God of War, Grand Turismo, Killzone, The Last of Us…

Difficile de savoir si certains de ces jeux seront un jour jouables sur mobile mais Nintendo a déjà adopté une stratégie similaire, en proposant certaines de ces licences sur mobile. Certaines y ont d’ailleurs rencontré un grand succès. Sony fera peut-être de même. Et peut-être même mieux.