Sony va fermer ses forums PlayStation à compter du 27 Février 2020

Les forums permettent aux communautés d'échanger autour d'une passion commune. On en trouve aujourd'hui pour tous les goûts. Les joueurs PlayStation ont les forums officiels de Sony pour ce faire. Malheureusement, il faudra bientôt déménager...

Les forums sont l’endroit parfait pour discuter de ce que vous voulez avec des internautes qui partagent les mêmes centres d’intérêt. C’est aussi un bon endroit pour les sociétés d’analyser ce qui se dit concernant leurs produits, d’identifier certains bugs, d’utiliser les retours de ces mêmes utilisateurs pour améliorer lesdits produits et services. Malheureusement pour les possesseurs de console PlayStation et habitués des forums Sony, il va falloir trouver une autre plate-forme d’échange…

Sony ferme son forum PlayStation le 27 Février

En effet, Sony vient d’annoncer que les forums PlayStation fermeront définitivement leurs portes le 21 Février. Une annonce plutôt soudaine dans la mesure où elle laisse moins de 10 jours aux habitués pour faire leurs adieux. Sony n’a pas expliqué pourquoi cette décision a été prise, se contentant de préciser que les joueurs seront redirigés vers d’autres pages, et notamment les plates-formes des media sociaux. Voilà en tout cas une grande page qui sera tournée. La fin d’une époque, assurément, pour les joueurs de la première heure.

Quelques jours encore pour faire ses adieux

Selon le post publié par le community manager PlayStation, “à compter du 27 Février, les forums PlayStation.com ne seront plus accessibles. Nous vous invitons à poursuivre vos conversations via PlayStation.Blog, Twitter, Facebook et Instagram. Pour le support produit, visitez le site dédié au support, Playstation.com/help/.” Une bien triste nouvelle donc que d’apprendre la disparition de ce forum. C’était un passage immanquable pour les joueurs pour remonter un bug, offrir un retour d’expérience ou trouver des solutions. Et surtout, c’était un environnement d’échange pour discuter de tout ce qui avait trait aux consoles PlayStation. Pas sûr que les Facebook, Twitter et autres Instagram auront le même effet, mais il faudra faire avec.