Sony va continuer à vendre des jeux PSP et PS Vita

Sur le marché des consoles portables n’existe aujourd’hui plus que Nintendo. Ou presque. En effet, il y a encore quelques années, Sony proposait ses consoles PSP et PS Vita. Avant d’annoncer officiellement ne plus vouloir (trop) s’y intéresser. Évolution logique ou non. Toujours est-il que le géant japonais semble écouter les fans en changeant aujourd’hui sa position.

Sony va finalement continuer à vendre des jeux PSP et PS Vita

Les consoles Sony PSP et PS Vita existent depuis de nombreuses années. Il n’était donc pas vraiment surprenant d’apprendre, il y a quelques mois, que Sony allait mettre un terme aux stores pour ces deux consoles. Si le PSP store a fermé ses portes en 2016, Sony permettait encore d’acheter des jeux via les stores PS3 et PS Vita.

Toujours sur les stores PS3 et PS Vita

La multinationale était par la suite revenue sur sa décision face à la grogne des joueurs mais mentionnait tout de même un avertissement : “les fonctionnalités de commerce de la PSP seront retirées le 2 juillet 2021, comme prévu”. Cela laissait entendre que Sony voulait débrancher toutes les possibilités de téléchargement de jeux pour sa PSP, mais un rapport de Kotaku affirme aujourd’hui tout autre chose.

Le magazine a découvert certaines informations sur le site de Sony PlayStation UK déclarant que les jeux PSP continueront d’être vendus via les stores PS3 et PS Vita, ce qui est une bonne nouvelle pour les joueurs. Ceci étant dit, étant donné l’âge de ces consoles, il n’y aura évidemment plus aucun jeu “majeur” mais les joueurs auront au moins la possibilité de télécharger des jeux, s’ils le souhaitent.

En avril dernier, lorsque Sony revenait sur sa décision, le PDG de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan déclarait qu’ils avaient effectivement pris la “mauvaise décision”. “Après une longue réflexion, cependant, il est clair que nous avons pris la mauvaise décision.”