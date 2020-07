Sony : une usine de pointe pour produire les consoles PlayStation

Dans les années 1990, les filiales Sony Global Manufacturing & Operations Corporation et Sony Interactive Entertainment ont collaboré à la création d’une usine avec des technologies de pointe et des robots articulés fournis par Mitsubishi Electric Corporation. Située dans la périphérie de Kisarazu, une ville de la préfecture de Chiba au Japon, juste en face de la baie de Tokyo, celle-ci est dédiée à la production de consoles PlayStation. Teiyu Goto, le concepteur de la console originale, s’est concentré sur l’élaboration d’un système de jeu qui se prête facilement à la production de masse. Goto-san a alors poussé les ingénieurs du site de Kisarazu à améliorer la productivité. Lorsqu’une console approche de la fin de sa “vie commercialisable”, le modèle sera inévitablement victime de la baisse des ventes et de la concurrence par les prix. Les chaînes de production sont alors capables de maintenir leur rentabilité grâce à des améliorations constantes.

