Quelques détails sur le nouveau casque de réalité virtuelle pour la PS5

Sony travaillerait sur un nouveau casque VR pour la PS5, on aurait même aujourd'hui quelques détails concernant ce futur accessoire.

Sony n’est pas un inconnu en ce qui concerne la réalité virtuelle, mais il faut bien avouer que cela fait quelque temps que le géant japonais se fait discret sur ce segment. Cela étant dit, la marque travaille actuellement activement sur un nouveau casque de réalité virtuelle pour la console PS5 et l’on aurait déjà quelques détails concernant l’appareil. C’est tout du moins ce que révèle un rapport de PSVR Without Parole.

Déjà quelques détails concernant le nouveau casque VR pour la PS5 ?

La vidéo en question affirme que Sony a tenu une conférence privée pour les développeurs il y a quelques jours durant laquelle le géant japonais a détaillé un nouveau casque de réalité virtuelle sur lequel il travaille. Les équipes de UploadVR ont vérifié les faits, cet événement a bien eu lieu et même si cela ne peut confirmer quoi que ce soit, les informations ont au moins le mérite de concorder.

Selon Sony, ce futur casque VR offrirait une résolution de 4 000 x 2 040 pixels, autrement dit 2 000 x 2 040 pixels pour chaque œil. Il devrait aussi y avoir le suivi des mouvements oculaires, le rendu fovéal, un écran HDR OLED ainsi qu’un champ de vision de 110°, soit 10 degrés de plus que le PSVR actuel.

Sony voudrait aussi intensifier le développement des jeux pour ce casque

Sony chercherait aussi apparemment à proposer des jeux plus convaincants pour son nouveau casque VR et aurait déclaré aux développeurs vouloir des titres AAA. La firme japonaise aurait par ailleurs demandé aux développeurs de créer des jeux hybrides, pouvant être joués sur un téléviseur conventionnel mais aussi en réalité virtuelle pour celles et ceux qui aiment cette technologie.

Ceci étant dit, ce nouveau casque VR ne serait pas lancé cette année. Le rapport affirme que les détails de la commercialisation ne sont pas attendus avant le début de l’année 2022. Et là encore, ceci n’est pas une garantie de pouvoir en profiter dans le courant de l’année 2022.