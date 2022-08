Sony travaillerait sur un film adapté de son jeu Days Gone, un projet qui pourrait rencontrer un gros succès.

On le dit et on le répète régulièrement, adapter un jeu vidéo pour le grand écran, pour le petit aussi, d’ailleurs, est toujours un exercice périlleux. Rares sont les projets à avoir rencontré le succès. Ceci étant dit, quelques réussites récentes semblent donner des idées aux studios. Aujourd’hui, l’on apprend que Sony travaillerait sur un film adapté du jeu vidéo Days Gone.

Days Gone n’aura peut-être jamais de véritable suite, mais son histoire post-apocalyptique si intéressante pourrait faire son chemin jusque dans nos salles obscures. En effet, selon Deadline, PlayStation Productions, une entité qui appartient à Sony, développerait une adaptation cinéma du jeu de 2019. L’acteur Sam Heughan, de Outlander, aurait le rôle principal dans un scenario écrit par celui à qui l’on doit In the Air ou encore X-Men : First Class, Sheldon Turner. Deadline rapporte par ailleurs que ce denier imagine le film comme une “ode romantique aux motorcycle movies”.

Un projet qui pourrait rencontrer un gros succès

Après avoir donné son feu vert à des adaptations de jeux acclamés par la critique comme The Last of Us et Ghost of Tsushima, Days Gone peut sembler être un choix plutôt inattendu pour Sony. Après tout, si le jeu s’est écoulé à environ 9 millions d’exemplaires à ce jeu, il s’agit de l’un des titres first-party les moins bien accueillis de ces dernières années. Cependant, depuis que Sony a décidé de porter le jeu sur PC, le succès semble de nouveau au rendez-vous. Cherchez le jeu sur YouTube et vous trouverez de nombreuses vidéos tentant de répondre à la question de savoir si vous devriez encore jouer à Days Gone ou non en 2022. Et la plupart d’entre elles sont d’accord : l’expérience en vaut la peine. Les avis Steam disent peu ou prou la même chose. Sur les 26 146 avis donnés, l’opinion est “Très positive”. S’il y a bien un projet sur lequel Sony peut se risquer dans l’adaptation, c’est Days Gone.