Sony travaillerait sur un équivalent PlayStation au Xbox Game Pass

Sony travaillerait sur un service d'abonnement similaire au Xbox Game Pass. Trois offres différentes seraient cependant proposées.

La plate-forme Xbox de Microsoft propose aux joueurs un service via abonnement baptisé Xbox Game Pass. S’il fallait résumer, nous dirions qu’il s’agit d’un Netflix adapté aux jeux vidéo. Avec un abonnement au Game Pass, il est possible d’accéder à un vaste catalogue de titres qui peuvent être joués n’importe où n’importe quand, contre un montant fixe chaque mois. Une solution bien moins onéreuse que d’acheter tous les jeux de manière individuelle, certes, mais vous n’avez pas nécessairement accès aux jeux les plus récents. Et si Sony proposait quelque chose de similaire ?

Sony travaillerait sur un service d’abonnement similaire au Xbox Game Pass

Ceci étant dit, il se pourrait que Sony travaille aujourd’hui sur un similaire très similaire, pour son propre écosystème, bien évidemment. C’est tout du moins l’information qu’annonce un rapport de Bloomberg. Selon leurs sources, Sony serait donc à pied d’œuvre pour proposer un service similaire, répondant actuellement au nom de code “Spartacus”. Celui-ci offrirait les mêmes fonctionnalités que le Xbox Game Pass.

Trois offres différentes seraient cependant proposées

Il semblerait cependant que ce service façon Sony puisse être légèrement différente dans la mesure où trois offres différentes pourraient être proposés aux utilisateurs intéressés. La première offre permettrait d’accéder à des fonctionnalités similaires au PlayStation Plus – cela signifierait-il alors que le PlayStation Plus serait amené à disparaître ? -. La deuxième offre débloquerait un catalogue de jeux très similaire au Game Pass, tandis que la troisième et dernière offre comprendrait en sus des démos étendues, le streaming de jeux et un accès à un catalogue élargi, ce qui viendrait la placer aux côtés du Game Pass Ultimate.

Ce service façon Sony pourrait être lancé dans le courant du printemps 2022, mais le rapport de Bloomberg ne donne aucune date plus précise. Dans tous les cas, si vous êtes joueur PlayStation, voilà un service qui pourrait être très intéressant. À suivre !