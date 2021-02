Sony travaillerait sur un capteur photo de 1 pouce pour les smartphones

Sony est un géant de l'électronique. Et il est présent dans de nombreux domaines. Y compris sur le marché des smartphones, avec ses capteurs photo très performants.

Quand on pense à Sony, on pense à la PlayStation, évidemment, mais aussi à ses téléviseurs ou ses appareils photos. On pense un peu moins aujourd’hui à ses smartphones dans la mesure où la situation est aujourd’hui très délicate. Mais la marque japonaise est pourtant présente dans de très nombreux smartphones d’autres marques, dans les modules caméra plus précisément. Les capteurs Sony sont parmi les plus évolués du monde. Et le géant y travaille quotidiennement.

Sony travaillerait sur des capteurs photo de 1 pouce pour smartphones

Au cas où vous ne le sauriez pas, Sony fournit aujourd’hui de nombreux fabricants de smartphones en capteurs photo/vidéo. Cela signifie que, bien que ces entreprises puissent utiliser des lentilles et logiciels différents, les composants au cœur de ces modules proviennent de Sony. Et il semblerait que Sony entende bien conserver cette position sur le marché en travaillant aujourd’hui sur une innovation des plus impressionnantes.

Selon plusieurs récents rapports, Sony travaillerait sur un capteur de 1 pouce qui pourrait être dévoilé dans le courant du mois d’avril. Et pour celles et ceux qui se demanderaient pourquoi c’est si important, sachez que c’est parce qu’un plus grand capteur signifie que davantage de données peuvent être captées par le capteur. Sony avait fait sensation il y a plusieurs années en intégrant de tels capteurs de 1 pouce dans ses appareils photo compacts. Les intégrer dans les smartphones serait quelque chose d’assez énorme.

Des capteurs que l’on pourrait retrouver rapidement dans des smartphones haut de gamme

De plus grands capteurs peuvent capter davantage d’informations, ce qui, en retour, permet d’obtenir de meilleurs clichés avec des couleurs plus vives et plus vraies, une meilleure luminosité, etc. Selon plusieurs leaksters, il semblerait que ce capteur de Sony pourrait être intégré dans plusieurs smartphones à venir. Un leakster du nom de Teme affirme même que ce capteur se retrouverait dans la gamme Huawei P50 tandis qu’un autre, @TheGalox_, affirme que Google pourrait l’utiliser pour son Pixel 6.

Il sera intéressant de voir quel genre d’images de tels capteurs sont capables de produire mais tant que nous n’aurons pas les spécifications officielles de ces composants, tout ceci est à prendre avec des pincettes.