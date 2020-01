Sony surprend son monde avec le concept car électrique VISION-S

Sony est un géant de la tech, c'est un fait, avec des activités relativement diversifiées, cela non plus n'est pas à remettre en question. Mais l'entreprise japonaise n'est pas présente sur le marché de l'automobile. L'envisage-t-elle ? Voici en tout cas un concept car.

Quand on pense à Sony, on pense d’abord et avant tout à la PlayStation, peut-être au Walkman si vous l’avez connu, ou aux casques et autres enceintes. Ou peut-être même à ses appareils photo. Cela étant dit, au CES 2020, le géant japonais a surpris tout le monde en dévoilant un concept car électrique baptisé VISION-S. Une voiture Sony, parfaitement, vous avez bien lu. Qu’a-t-elle donc à offrir ? Présentation.

Sony surprend son monde avec un concept car électrique

Avant que vous ne commenciez à vous imaginer que Sony va se lancer dans la fabrication de voitures, sachez que ce ne sera pas le cas. Ou tout du moins cela ne semble pas être le cas. La VISION-S est plutôt un moyen pour Sony de montrer au monde ses forces et sa capacité d’innovation en intégrant de nombreuses technologies ultra-modernes, fruits des recherches des différentes filiales de Sony, dans un seul et même projet, en l’occurrence une voiture électrique.

La VISION-S est davantage une vitrine technologique qu’un véritable projet de voiture

Ainsi, par exemple, cette VISION-S est équipée d’une multitude tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Il y a aussi de très grands écrans dans l’habitacle. Les passagers peuvent profiter d’un son à 360° , pour leur plus grand plaisir, et les fonctionnalités de ce genre se comptent par dizaines. Comme dit précédemment, la VISION-S sert de vitrine technologique à Sony. L’entreprise a travaillé avec de nombreux partenaires de l’industrie pour concevoir ce concept car. Ont notamment été cité les noms de Bosch, Continental, Genetex, Magna et NVIDIA. Cela étant dit, la Sony VISION-S reste fort sympathique à l’œil. C’est un prototype très réussi et semble-t-il très abouti. On ne dirait pas non à le voir débarquer dans nos rues dans un futur relativement proche.