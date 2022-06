Sony Space Communications Corporation : une nouvelle filiale pour mener des activités de communications optiques spatiales

Le géant japonais de l'électronique et du divertissement prévoit de mettre au point de petits dispositifs de communication optique afin de fournir des services connexes pour connecter des micro-satellites en orbite terrestre basse par l'intermédiaire d'un faisceau laser et de proposer ces équipements de communication optique en tant que service aux entreprises travaillant au développement de satellites.

En fournissant des capacités de communications intersatellites faciles à utiliser, Sony Space Communications Corporation vise à augmenter le nombre de communications dans l’espace et à réaliser un réseau de communications Internet couvrant la terre, l’espace et des applications telles que les services en temps réel. En exploitant les communications optiques, la nouvelle société vise également à réaliser des communications à haut débit avec de petits dispositifs, ce qui est physiquement difficile à réaliser avec les communications radio conventionnelles, car ces dernières nécessitent de grandes antennes et une puissance de sortie élevée.

En ce qui concerne la construction d’un réseau de communications optiques non seulement entre les satellites et le sol, mais aussi entre les satellites en orbite, Sony Space Communications Corporation vise à permettre des communications en temps réel de n’importe quel endroit au sol vers n’importe quel satellite dans l’espace. Les communications optiques sont également plus faciles à mettre en œuvre que les communications traditionnelles par radiofréquence, car elles ne nécessitent pas certains types de licences comme c’est le cas pour les communications radio.

Sony vise à promouvoir l’utilisation des communications optiques dans l’espace

Sony Group Corporation a mené des travaux de recherche et de développement sur les systèmes de communication optique au Sony Computer Science Laboratories afin de permettre la transmission de données à haut débit sur de longues distances sous une forme pouvant être montée sur des microsatellites. En appliquant la technologie du disque optique que le groupe a cultivée pendant de nombreuses années dans le développement et la production de lecteurs de CD et d’autres produits, il vise à réaliser des dispositifs de communication optique ultra-compacts, légers, pouvant être produits en masse et résistant à des environnements difficiles comme l’espace.

“Il y a actuellement environ 12 000 satellites dans l’espace, et ce nombre devrait augmenter à l’avenir. La quantité de données utilisées en orbite augmente également d’année en année, mais la quantité d’ondes radio disponibles est limitée“, a déclaré Kyohei Iwamoto, président de Sony Space Communications Corporation. “Les satellites en orbite basse (LEO) doivent communiquer avec le sol, il faut donc un grand nombre d’installations de communication pour les transmettre des informations en temps réel, ce qui est problématique car ces satellites doivent passer directement au-dessus d’une station au sol pour communiquer avec elle. En outre, le besoin de licences de fréquences pour les ondes radio et la contrainte d’une consommation d’énergie plus faible des équipements de communication nécessaires aux petits satellites, comme les microsatellites, sont également des questions à traiter.“