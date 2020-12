Sony s’empare de Crunchyroll et devient leader dans le streaming d’anime

Le géant américain des télécommunications AT&T a cédé Crunchyroll et ses filiales pour 1,175 milliard de dollars au géant japonais de l'électronique et de l'industrie du divertissement Sony.

Funimation Global Group (une joint-venture entre Sony Pictures Entertainment, filiale de Sony Corporation, et Aniplex, filiale de Sony Music Entertainment Japan) va récupérer 100% des parts d’Ellation Holdings (Crunchyroll, Crunchyroll Games, Crunchyroll Manga, Anime Digital Network, Anime on Demand, VRV, VIZ Media Europe, VIZ Media Switzerland, AV Visionen, Eye See Movies, KAZÉ, KAZÉ Manga, KAZÉ Games) après l’approbation de la transaction financière entre Sony et AT&T par la Federal Trade Commission (commission fédérale du commerce) et l’Antitrust Division du Département de la Justice des États-Unis. La combinaison de Crunchyroll et Funimation offre la possibilité d’élargir la distribution pour leurs partenaires de contenu et d’étendre les offres pour les consommateurs. A noter que cette acquisition ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les prévisions du groupe nippon concernant ses résultats financiers consolidés pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021.

We are excited to join our peers at Sony and Funimation. There are many questions we can’t answer yet, but we’re excited by the prospect of this combination. https://t.co/R6ACXYHRHL — Crunchyroll (@Crunchyroll) December 9, 2020

Avec Crunchyroll, Sony étoffe son offre dans l’animation japonaise

“L’équipe de Crunchyroll a fait un travail extraordinaire, non seulement pour développer la marque, mais aussi pour créer une communauté passionnée de fans d’anime. Le succès de la plateforme est le résultat direct de la culture de l’entreprise et de son engagement envers ses fans“, a déclaré Tony Goncalves, directeur des recettes de WarnerMedia. “En s’associant à Funimation, ils continueront à nourrir une communauté mondiale et à faire découvrir davantage d’anime à un plus grand nombre de personnes. Je suis incroyablement fier de l’équipe de Crunchyroll et de ce qu’elle a pu accomplir dans l’espace des médias numériques en si peu de temps. Ils ont créé un écosystème mondial de bout en bout pour cette incroyable forme d’art.”

“Nous sommes enthousiastes à l’idée de nous lancer dans ce nouveau voyage. Crunchyroll a construit une marque de classe mondiale avec une base de fans passionnés de plus de 3 millions d’abonnés, 50 millions de followers sur les réseaux sociaux et 90 millions d’utilisateurs enregistrés. Ces incroyables fans ont contribué à propulser l’anime au rang de phénomène mondial“, a déclaré Joanne Waage, directrice générale de Crunchyroll. “Combiner la force de la marque Crunchyroll et l’expertise de notre équipe mondiale avec Funimation est une perspective passionnante et une victoire pour l’incroyable forme d’art que sont les séries animées.”

Exciting news to share today! https://t.co/pY3c43MWRX — Funimation (@FUNimation) December 9, 2020

“Nous sommes fiers d’introduire Crunchyroll dans la famille Sony“, a déclaré Tony Vinciquerra, président et directeur général de Sony Pictures Entertainment. “Grâce à Funimation et à nos formidables partenaires Aniplex et Sony Music Entertainment Japan, nous avons une compréhension approfondie de cette forme d’art mondiale et sommes bien placés pour fournir un contenu exceptionnel aux publics du monde entier. Avec Crunchyroll, nous allons créer la meilleure expérience possible pour les fans et de plus grandes opportunités pour les créateurs, producteurs et éditeurs au Japon et ailleurs. Funimation fait cela depuis plus de 25 ans et nous sommes impatients de continuer à exploiter la puissance de la créativité et de la technologie pour réussir dans ce segment du divertissement en pleine croissance.”

