Sony se renforce dans les technologies environnementales avec SynecO

SynecO va promouvoir les entreprises axées sur la synécoculture et d'autres technologies environnementales liées aux écosystèmes augmentés.

Prévue pour être opérationnelle dès juin prochain, SynecO va développer des initiatives qui comprennent le soutien à l’éducation sur la synecoculture et les écosystèmes augmentés, et la consultation sur la mise en œuvre de la synécoculture dans des endroits où l’écologie est dégradée. Elles comprennent également l’évaluation de la conception et de la gestion des écosystèmes dans le développement urbain et le soutien à l’introduction d’écosystèmes augmentés dans les établissements d’aide sociale. Le nom de la société vient de la première partie de synécoculture (une marque déposée par Sony), à savoir “syneco”, littéralement “écologie ensemble”. Le grand O à la fin de SynecO symbolise le potentiel illimité de synécoculture pour créer des écosystèmes prospères et augmentés.

La vision à long terme de Sony est d’atteindre une “empreinte écologique zéro” d’ici 2050 pour tout le cycle de vie de ses produits et de ses activités commerciales. SynecO de Sony vise à apporter des contributions significatives à l’environnement mondial et à générer des retours solides sur ses investissements. La société encouragera des méthodes qui établissent de nouvelles relations entre les activités nécessaires de l’humanité et l’environnement naturel. A noter que la synécoculture est une approche des Sony Computer Science Laboratories dans laquelle des écosystèmes sont créés artificiellement pour cultiver une variété de plantes tout en enrichissant la biodiversité locale.

SynecO, la culture de la biodiversité “hautement provoquée” chez Sony

“Les écosystèmes augmentés, représentés par Synecoculture, ont été l’un des projets de recherche les plus fructueux pour l’agenda global de Sony Computer Science Laboratories, qui vise à apporter des contributions à long terme à l’humanité et à la société. Au cours de plus d’une décennie de recherche et de déploiement dans le monde réel, nous avons démontré – notamment par des efforts dans la région du Sahel en Afrique qui ont permis d’inverser la désertification et de stimuler les économies locales – le potentiel des écosystèmes augmentés à avoir un impact énorme sur les questions de durabilité mondiale, tant sur le plan environnemental que sociétal“, a déclaré Hiroaki Kitano, vice-président exécutif de Sony Group Corporation. “Face au changement climatique, à l’insécurité alimentaire et à une pandémie mondiale, il est urgent d’améliorer considérablement la durabilité à l’échelle planétaire. Il est donc plus important que jamais de construire des écosystèmes hautement fonctionnels avec un niveau élevé de biodiversité. SynecO a été créé avec le sentiment d’urgence que cette question nécessite l’implication de multiples parties prenantes, notamment les entreprises, les gouvernements, les organisations internationales et les particuliers, pour déployer la synecoculture non seulement pour la restauration des écosystèmes et la production alimentaire, mais aussi comme élément de l’infrastructure de base dans les villes et les espaces de vie et comme plateforme éducative de nouvelle génération qui approfondit la compréhension de l’environnement naturel. Le moment est venu pour nous de nous unir afin d’apporter un changement transformateur à notre civilisation pour un avenir durable.”

“Pendant des dizaines de milliers d’années, l’humanité a prospéré sans les combustibles fossiles, les méthodes agricoles et les avancées scientifiques qui sous-tendent nos vies aujourd’hui. Mais nous ne survivrions pas un seul jour, même à notre époque moderne, sans la biodiversité et les écosystèmes qui génèrent les vêtements que nous portons, la nourriture que nous mangeons et notre habitat. Aujourd’hui, la croissance de l’activité humaine dévaste notre planète, du changement climatique à l’extinction massive. Nos systèmes économiques actuels n’échapperont pas aux graves conséquences de l’augmentation des problèmes de santé, de l’insécurité alimentaire, de la désertification et des pandémies, entre autres“, a déclaré Masatoshi Funabashi, président de SynecO. “À ce carrefour pour la survie de notre civilisation, nous allons promouvoir des méthodes qui établissent des relations fondamentalement nouvelles entre les activités nécessaires de l’humanité et notre environnement naturel. Nous tirerons parti de la valeur multiforme de la biodiversité, construirons des écosystèmes très diversifiés aux fonctions synergiques et fournirons des technologies de gestion qui soutiennent la création d’un monde naturel durable et d’un monde commercial durable par la régénération et l’augmentation du capital naturel, un monde qui rassemble la société et l’environnement sur un terrain commun.“