Sony s’associe à SNIPES pour une gamme de vêtements streetwear aux couleurs de PlayStation

Sophie Price, responsable senior des partenariats de marques au sein de Sony, annonce que la collection SNIPES x PlayStation sera composée de 17 pièces conçues exclusivement pour la communauté : “Rappelant l’héritage et l’iconographie de PlayStation, elle comporte une grande variété de vêtements dont des vestes, des sweats à capuche, des t-shirts, des bonnets et bien plus. Conçue pour tous (unisexe), celle-ci comporte des poches fonctionnelles permettant de porter votre téléphone ou vos accessoires favoris. Le reflet d’arc-en-ciel sombre dans le tissu et sur l’imprimé de certains produits vous rappellera l’univers PlayStation.”

Level up. SNIPES and @playstation bring together the best of both worlds – streetwear and gaming. The new collection of SNIPES with PlayStation® will be available starting November 28 via https://t.co/nsRBIPHcDN and in selected SNIPES stores.#snipesusa #snipesplaystation pic.twitter.com/dTasxRHWn3

— SNIPES_USA (@snipes_usa) November 15, 2020