Sony rembourserait Cyberpunk 2077 à certains joueurs PS4 et PS5

Cyberpunk 2077 était assurément l'un des jeux les plus attendus de cette année. Et malheureusement, force est de constater que le titre n'est pas à la hauteur des attentes des joueurs.

Cyberpunk 2077 était un jeu très attendu, c’est le moins que l’on puisse dire, un jeu AAA des plus prometteurs, qui en avait fait baver plus d’un lors de la publication de ses premières images. D’autant que son développement était entre les mains de CD Projekt Red, studio à qui l’on doit les jeux The Witcher. Le titre est disponible officiellement depuis quelques jours et c’est malheureusement la douche froide…

Sony rembourse Cyberpunk 2077 à des joueurs PS4 et PS5

Bien que Cyberpunk 2077 fut effectivement l’un des jeux les plus attendus de cette année 2020, pour certains joueurs, notamment sur PS4 et PS5, ce lancement fut loin d’être idéal, pour ne pas dire totalement raté. À tel point qu’il semblerait que Sony procède à des remboursements auprès de certains joueurs qui en auraient fait la demande. Voilà qui semble assez inhabituel.

Pour celles et ceux qui auraient besoin d’un peu plus de contexte, sachez que le lancement de Cyberpunk 2077 sur PS4 et PS5 est loin d’être réussi. Certes, c’est un tout nouveau jeu, mais à cause de bugs et de trop rares optimisations pour la console, les joueurs PS4 se plaignent que le jeu tourne à 720p seulement et avec un taux de rafraîchissement d’images qui chute parfois à 15 images par seconde.

totalement insatisfaits de l’expérience proposée par CD Projekt Red

60 fps, c’est l’idéal, évidemment. À 30, c’est encore tout à fait jouable, mais à 15 fps seulement… c’est vraiment mauvais. Les joueurs font aussi état de fréquents crashs, quêtes buguées, problèmes avec l’interface, etc. Bien que Sony n’ait officiellement aucune politique de remboursement en place, il semblerait que le géant japonais fasse une exception pour ce jeu. Alors, si vous n’appréciez vraiment pas l’expérience proposée à ce jour par CD Projekt Red, vous pouvez toujours prendre contact avec Sony pour tenter d’obtenir un remboursement.

Cela étant dit, il semblerait que Sony ait quelques problèmes avec CD Projeckt Red aussi. Un utilisateur sur Reddit affirme qu’un porte-parole avec qui il a échangé lui aurait dit que l’entreprise chercherait à déposer une plainte envers le studio. À prendre avec des pincettes.