Sony recrute Shinji Hashimoto (Square Enix)

Ancien producteur, responsable exécutif et directeur commercial chez l'éditeur japonais Square Enix, Shinji Hashimoto rejoint Sony Music Entertainment Japan en tant que conseiller principal et ForwardWorks en tant que membre du conseil d'administration.

Malgré son départ de chez Square Enix, Shinji Hashimoto est finalement encore loin de la retraite. Ancienne figure forte de la licence Final Fantasy, il a décidé de se lancer un nouveau défi chez Sony Group Corporation via les filiales Sony Music Entertainment Japan et ForwardWorks : “Dans mon précédent emploi, j’ai toujours été soutenu à la fois par les autres acteurs du secteur et par d’innombrables fans, et je souhaite continuer à concentrer mes efforts sur la création de divertissements. Je tourne la page, mais il faudra peut-être un peu de temps avant que je puisse vous dire exactement ce sur quoi je travaille dans ces nouvelles fonctions. Lorsque le moment sera venu, je ne manquerai pas de faire le point avec vous tous. Ce sera une nouvelle aventure pour moi, car je vieillis un peu à 64 ans, mais comme toujours, j’apprécie le soutien de chacun. Pour ceux qui lisent ces lignes à travers le monde, laissez-moi le temps de vous en dire plus. À tous les esprits créatifs, j’ai hâte de travailler avec vous !”

Shinji Hashimoto, nouvel homme fort de Sony Music Entertainment Japan

Hashimoto-san devrait principalement superviser les projets d’Aniplex et ForwardWorks avec des adaptations vidéoludiques de plusieurs licences pour les consoles, mais également les mobiles/tablettes. Avec son expertise et son réseau, il pourrait également faciliter des partenariats et de futures acquisitions afin de consolider les activités de la multinationale dirigée par Kenichiro Yoshida.