Sony PS5 : vers un lancement très limité pour sa première année

La PlayStation 5 de Sony devrait être lancée avant la fin de cette 2020. Malheureusement, le contexte actuel complique sérieusement la tâche de Sony. Le lancement de cette console nouvelle génération pourrait ainsi être grandement limité durant la première année.

Sony devrait commercialiser sa très attendue PS5 dans les prochains mois. Si vous attendez avec impatience de mettre la main sur la console, sachez qu’il vous faudra probablement agir vite. En effet, selon un rapport de Bloomberg, Sony prévoirait un lancement très limité de la console. Dans sa première année d’exploitation tout du moins.

Sony prévoirait un nombre assez limité de PS5 pour la première année

Selon le rapport du journal américain, Sony prévoirait moins d’unités pour le lancement de la PS5 qu’il n’en a proposé pour la PS4 durant la première année. Et s’il semble logique de se dire que cette situation serait due à la pandémie du nouveau coronavirus qui touche toute l’industrie mondiale, ce ne serait en vérité pas le cas. En effet, toujours selon ce même rapport, la capacité de production de Sony n’a pas été affectée par cette crise sanitaire. Pourquoi alors ? Cette décision aurait été prise à cause du tarif probable de la console.

Anticipant une demande assez faible due au tarif élevé de la console

Les consoles next-gen de Sony et Microsoft devraient être plus onéreuses que les modèles actuels. De fait, Sony ne s’attend pas à une énorme demande dans un premier temps. En limitant les quantités au lancement, Sony s’évite de se retrouver avec un gros stock de consoles invendues parce que le grand public n’est pas (encore) prêt à mettre le prix demandé. Le rapport ajoute qui plus est que le géant aurait prévu entre 5 et 6 millions d’unités pour la première année. Assez loin des 7,5 millions de PS4 effectivement vendues durant ses deux premiers trimestres de commercialisation. Bloomberg termine cela dit son rapport en rappelant qu’il est encore tout à fait possible que Sony revoit sa position sur le sujet, et ne décide donc d’augmenter les volumes. À suivre !