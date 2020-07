Sony PS5 et la délicate question de la rétrocompatibilité

À chaque nouvelle génération de consoles de jeux vidéo se pose la question de la rétrocompatibilité. Sony et Microsoft ont des visions différentes sur le sujet. Il se pourrait cependant que la PS5 offre une surprise sympathique aux joueurs.

En ce qui concerne la rétrocompatibilité des consoles, l’on s’accorde volontiers à dire que Microsoft a fait mieux que Sony. Par exemple, la PS4 est rétrocompatible avec les jeux PS3 mais ça s’arrête là. La Xbox One, quant à elle, prend en charge les jeux de la Xbox originale et de la Xbox 360. Quid de la très attendue PS5 ?

Et si la PS5 était pleinement rétrocompatible ?

Le Twittos @Renak_schedule indique avoir découvert ce qui serait un brevet déposé par Sony. Dans le document, le géant japonais décrit comment une console pourrait être rétrocompatible avec d’anciennes générations, comme les PS4, PS3, PS2 ou la PlayStation originale via l’utilisation du cloud gaming. Le principe est simple, et aujourd’hui bien connu : il s’agirait de créer une machine virtuelle sur la PS5 (de la même manière que les utilisateurs de Mac peuvent utiliser Windows via Boot Camp, par exemple) et les joueurs pourraient streamer et jouer sur PS5 à des titres conçus pour les anciennes consoles. En un sens, Sony fait déjà plus ou moins cela avec la PS4. Via le service de streaming de jeu PS Now, il est possible de jouer à des jeux PS3.

Avec ce brevet de Sony, cela semble possible

Cela étant dit, le problème avec cette solution serait que les joueurs devraient payer à nouveau pour des jeux qu’ils ont déjà. Un coût supplémentaire que tout le monde ne pourrait, ou ne voudrait, pas nécessairement assumer. Le brevet semble en tous les cas être une extension de ceci. Et si Sony toujours un moyen de vérifier les jeux achetés pour ne pas faire repasser à la caisse, voilà qui pourrait être très intéressant. Cela ferait aussi de la PS5 un achat plus attrayant encore. Les joueurs auraient ainsi accès à un vaste catalogue d’anciens jeux dès le déballage de la boîte le temps que des nouveaux opus spécialement conçus pour la PS5 débarquent. Reste que, comme toujours avec les brevets, nul ne sait si ce système sera implémenté ou non. À suivre !