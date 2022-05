Sony prépare des NFT en 3D avec Theta Labs pour le Spatial Reality Display

Les NFT en 3D de Theta Labs seront spécialement conçus pour être observés et manipulés avec le Spatial Reality Display du géant japonais de l'électronique Sony.

Disponible dans le commerce dès demain aux prix de 4999,99 dollars et principalement destiné aux professionnels du secteur médical, dentaire, des médias et du divertissement, l’écran Spatial Reality Display (SRD) reproduit les images spatiales en trois dimensions comme si elles étaient réelles et peuvent être visionnées à l’œil nu sans lunettes ou casques spéciaux. Il permet ainsi de voir la profondeur, la texture et l’apparence d’un objet avec une réelle sensation de présence. Pour mettre à contribution ce nouveau produit, Sony et Theta Labs vont bientôt lancer des NFT appelés The Tiki Guy, un masque Tiki en 3D.

NFTs in collaboration with @SonyElectronics are coming soon to Theta blockchain! https://t.co/vLwSVdF28U — Theta Network (@Theta_Network) May 6, 2022

“Les NFT immersifs et tridimensionnels sont un excellent moyen de présenter le potentiel de notre Spatial Reality Display aux amateurs de métavers et aux collectionneurs. Les consommateurs peuvent désormais profiter d’une expérience 3D de nouvelle génération sans avoir besoin de lunettes 3D. Les NFT de Theta ne sont que le dernier moyen en date de montrer notre adoption rapide d’une technologie adaptée aux metavers“, a déclaré Nick Colsey, vice-président du développement commercial de Sony Electronics (filiale de Sony Group Corporation).

The Tiki Guy, des NFT en 3D mais pas que…

Exclusivement prévue pour ThetaDrop, la place de marché NFT de Theta Labs, la collection NFT ne comportera que 10 masques Tiki en 3D. Les propriétaires ayant une adresse de livraison aux États-Unis recevront également un SRD gratuit. Bien que ce lancement de NFT soit spécifiquement destiné à la visualisation en 3D, des versions 2D des NFT seront également lancées.

Mitch Liu, cofondateur et PDG de Theta Labs, estime que le métavers est déjà un espace en 3D et que les utilisateurs doivent donc être en mesure de visualiser et de présenter leurs NFT d’une manière qui ait une présence physique.