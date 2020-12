Sony PlayStation Plus : la liste des jeux gratuits de janvier

Les abonnements aux services de jeux en ligne permettent, pour la plupart, davantage que de simplement jouer en ligne. Le Sony PlayStation Plus, par exemple, propose chaque mois quelques jeux gratuits.

Chaque mois, les abonnés aux PlayStation Plus attendent de découvrir la sélection de jeux gratuits proposés par Sony. Janvier 2021 démarre demain. Quels jeux pourront donc récupérer les abonnés ? Voici sans plus attendre les titres sélectionnés par le géant japonais.

La sélection des jeux gratuits PS Plus pour janvier est connue

Le mois de janvier démarre demain. Et qui dit nouveau mois dit aussi nouvelle sélection de jeux vidéo PlayStation à récupérer gratuitement si vous êtes abonné(e) au PlayStation Plus. Et dans cette sélection, on retrouve notamment Shadow of the Tomb Raider, troisième opus du reboot de la célèbre saga Tomb Raider. Cette fois, Lara Croft utilise tous ses talents et son expertise pour “sauver le monde d’une apocalypse maya.”

Avec notamment Shadow of the Tomb Raider

Dans la plupart des pays du globe, on retrouve aussi dans cette sélection de jeux gratuits la version PS4 de Greedfall, un RPG avec de la magie et moult monstres qui se déroule au XVIIème siècle. Une édition PS5 (ainsi qu’une version Xbox Series S/X) est en préparation, mais nul ne sait si vous pourrez faire la mise à jour gratuitement vers cette version. Les joueurs du Moyen-Orient, quant à eux, pourront récupérer Assetto Corsa. Au Japon et en Corée du Sud, ce sera Mistover.

Troisième et dernier jeu de cette sélection gratuite du mois de janvier 2021, Maneater. Ce titre vous place dans la peau d’un bébé requin – baby shark do, do, do, do, do, do (de rien !) -. Vous devez grandir en vous frayant un chemin dans l’écosystème et prenant votre revanche contre ces ignobles chasseurs de requin. Les abonnés PS Plus en Arabie Saoudite ne pourront malheureusement pas profiter de ce jeu gratuitement.

Les abonnés PS Plus pourront récupérer ces jeux entre le 5 janvier et le 1er février. Et jusqu’au 4 janvier, il est encore possible de récupérer Worms Rumble, Just Cause 4, Rocket Arena et Bugsnax (PS5 uniquement).