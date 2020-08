Sony Pictures : Olivia Wilde va réaliser un film Spider-Man au féminin

Un film Spider-Woman est en préparation du côté de Sony Pictures.

Dans le but de diversifier son UMC (Universe of Marvel Characters) qui est déjà composé de Spider-Man, Venom et Morbius, Sony prépare un long-métrage Spider-Woman avec l’actrice-réalisatrice Olivia Wilde (Booksmart, Free Hugs, Don’t Worry, Darling) après avoir confié l’adaptation cinématographique de Madame Web à S.J. Clarkson (The Defenders, Jessica Jones). Il sera écrit par Katie Silberman et produit par Amy Pascal, sachant que Rachel O’Connor sera la productrice exécutive. Wilde, Silberman et Pascal ont déjà des liens étroits et tous les trois travaillent sur un film. Par le passé, Gary Spinelli avait écrit une ébauche du scénario qui n’a finalement pas été retenu. A noter que la société de production Sony Pictures développe également des films Black Cat et Silver Sable au sein de son département consacré aux adaptations Marvel.

EXCLUSIVE: @oliviawilde has closed a deal to direct and develop a secret @Marvel film project revolving around a female character in the universe https://t.co/zYLLGwTN5N — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 19, 2020

Quelle version pour Spider-Woman ?

Le personnage de Spider-Woman est l’alter ego de plusieurs personnages dans la chronologie de Spider-Man, dont Gwen Stacy, Mary Jane Watson et Jessica Drew, qui a été la première à porter le costume à la fin des années 1970. Comme le concept a été complètement revu par Olivia Wilde, on ignore pour le moment dans quelle direction le studio l’accompagnera et si son choix sera totalement validé par les pontes de Sony et Marvel.