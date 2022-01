Sony Pictures Entertainment s’offre un géant des médias en Inde

Zee Entertainment a conclu un accord pour fusionner avec Sony Pictures Networks India, une filiale de Sony Pictures Entertainment, dans le but d'affronter sereinement Netflix, Amazon et Disney.

Sony Pictures Networks India et Zee Entertainment ont récemment annoncé qu’ils avaient signé des accords définitifs pour fusionner le géant des médias indien avec et dans SPNI et combiner leurs réseaux, leurs actifs numériques, leurs opérations de production et leurs bibliothèques de programmes. Les accords font suite à la conclusion d’une période de négociation exclusive au cours de laquelle les deux sociétés ont procédé à des vérifications mutuelles préalables. Selon les termes des contrats, SPNI disposera d’un solde de trésorerie de 1,5 milliard de dollars à la clôture de l’opération, notamment grâce à l’apport des actionnaires actuels de SPNI et des fondateurs de Zee Entertainment, afin de permettre à l’entreprise combinée de créer des contenus plus pointus sur toutes les plateformes, de renforcer sa présence dans l’écosystème numérique en rapide évolution, de faire des offres pour les droits médiatiques dans le paysage sportif en pleine croissance et de saisir d’autres opportunités de croissance.

“C’est une étape importante dans nos efforts pour rassembler certaines des équipes de direction, des créateurs de contenu et des filmothèques les plus solides du secteur des médias afin de créer un divertissement extraordinaire et de la valeur pour les consommateurs indiens“, a déclaré Ravi Ahuja, président de Sony Pictures Entertainment Global Television Studios et Sony Pictures Entertainment Corporate Development. “Je tiens à remercier Punit Goenka et son équipe chez Zee Entertainment, ainsi que la petite armée de personnes chez Sony Pictures Entertainment et Sony Pictures Networks India qui ont travaillé si dur pour nous amener à ce point. Je tiens tout particulièrement à remercier N.P. Singh, qui nous a présenté l’idée d’explorer cette fusion il y a bien plus d’un an. Il a fait un travail extraordinaire pour faire de Sony Pictures Networks India ce qu’elle est aujourd’hui, et nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec lui dans son nouveau rôle après la fermeture“. Punit Goenka, PDG de ZEE Entertainment, a ajouté : “Il s’agit d’une étape importante pour nous tous, puisque deux sociétés de médias et de divertissement de premier plan s’associent pour ouvrir la prochaine ère de divertissement, riche en opportunités. La société combinée créera une entreprise de divertissement complète, nous permettant de servir nos consommateurs avec un plus grand choix de contenu sur toutes les plateformes. Je suis immensément reconnaissant aux équipes de ZEE Entertainment, Sony Pictures Entertainment et Sony Pictures Networks India pour leurs efforts, qui nous ont rapidement conduits à ce point dans les délais impartis. Cette fusion représente une opportunité importante de faire passer les entreprises au niveau supérieur et de générer une croissance substantielle sur la scène mondiale. Je suis impatient de travailler avec les conseils des membres estimés du conseil d’administration de la société fusionnée pour libérer le potentiel de cette fusion, et je souhaite à N.P. Singh le meilleur dans son nouveau rôle chez Sony Pictures Entertainment. Sa contribution à l’industrie indienne des médias et du divertissement a été inestimable. Je suis certain que notre sagesse collective, notre riche expérience et notre expertise conduiront à une entreprise plus créatrice de valeur et plus passionnante pour nos actionnaires et nos employés, et plus engageante pour nos clients et nos partenaires.”

Un méga réseau de télévision sur le marché indien pour Sony Pictures Entertainment

L’association de Zee Entertainment et de Sony Pictures Networks India devrait permettre de réaliser des synergies commerciales et, compte tenu de leurs forces relatives en matière de programmes scénarisés, factuels et sportifs, de leurs empreintes de distribution respectives à travers l’Inde et de leurs marques de divertissement emblématiques, la société combinée devrait être bien positionnée pour répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de contenu de qualité à travers les points de contact et les plateformes de divertissement. L’association parfaite d’une riche expertise en matière de création de contenu, d’une connaissance approfondie des consommateurs et d’un succès dans tous les genres de divertissement devrait permettre à la nouvelle société d’accroître la valeur pour les actionnaires. Sous la direction de Sony Group Corporation, leader mondial dans le domaine des technologies grand public, des jeux et du divertissement, la nouvelle société devrait être en mesure de mieux concurrencer les plus grands acteurs mondiaux du streaming.