Sony Pictures Entertainment : les films seront diffusés en exclusivité sur Netflix dès 2022

Netflix et Sony Pictures Entertainment signent un accord historique pour le marché américain.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel qui sera effectif à partir de l’année prochaine aux Etats-Unis (suite à la fin du partenariat avec Starz), la plateforme de streaming Netflix sera prioritaire, fenêtre d’exclusivité de 18 mois, sur les productions cinématographiques de Sony Pictures Entertainment après leur diffusion au cinéma ainsi que leur exploitation en Blu-ray et DVD. Les premiers films concernés sont Morbius, Uncharted, Where the Crawdads Sing et Bullet Train.

Starting in 2022, Netflix will be the first US streaming home for Sony Pictures films following their theatrical releases. Get ready for UNCHARTED, MORBIUS, BULLET TRAIN & WHERE THE CRAWDADS SING, plus future sequels to VENOM, JUMANJI, BAD BOYS & SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE — NetflixFilm (@NetflixFilm) April 8, 2021

Ils seront suivis par la suite de Spider-Man : Into the Spider-Verse et plusieurs autres long-métrages de SPE mettant en scène des personnages Marvel, dont les futurs volets de Venom et Spider-Man, ainsi que les suites attendues des franchises Jumanji et Bad Boys. Sony offrira également à Netflix un premier aperçu de tous les films qu’il prévoit de diffuser directement en streaming ou qu’il décidera d’exploiter ultérieurement sous licence en streaming. Le géant de la SVOD s’est d’ailleurs engagé à réaliser un certain nombre de ces films.

Netflix va devenir la plateforme de streaming des films Sony aux USA

“Netflix a été un partenaire formidable alors que nous continuons à développer notre relation“, a déclaré Keith Le Goy, président de la distribution et des réseaux mondiaux chez Sony Pictures Entertainment. “Nous produisons certains des plus grands blockbusters et les films originaux les plus créatifs du secteur. Cet accord passionnant démontre une fois de plus l’importance de ce contenu pour nos partenaires de distribution qui développent leurs audiences et offrent le meilleur du divertissement.”

“Sony Pictures Entertainment est un excellent partenaire et nous sommes ravis d’étendre notre relation grâce à cet accord avant-gardiste“, a déclaré Scott Stuber, responsable des films mondiaux chez Netflix. “Cela nous permet non seulement de proposer leur impressionnante liste de franchises cinématographiques bien-aimées et de nouvelles IP à Netflix aux États-Unis, mais aussi d’établir une nouvelle source de films en première diffusion pour les cinéphiles dans le monde entier.“