Sony Pictures Entertainment : GSN Games vendu à Scopely pour un milliard de dollars

Scopely rachète GSN Games et cède des actions à Sony Pictures Entertainment.

En faisant l’acquisition de la chaîne américaine spécialisée dans les jeux télévisés Game Show Network en 2019, Sony Pictures Entertainment mettait également la main sur GSN Games, un studio qui produit exclusivement des jeux pour les smartphones comme Solitaire TriPeaks et Bingo Bash. Loin d’être en accord avec la ligne éditorial de SPE dans le divertissement, il est désormais devenu la propriété de Scopely, l’une des plus grandes sociétés privées de jeux sur mobile. La transaction est estimée à environ un milliard de dollars, dont la moitié sera payée en espèces et le reste en actions, ce qui permettra à Sony d’acquérir une participation minoritaire dans Scopely.

Tim O’Brien, directeur des revenus chez Scopely, a déclaré : “GSN Games est une équipe exceptionnelle, et nous sommes impatients de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. Nous espérons reprendre ce qui est déjà une affaire solide et l’accélérer grâce à notre infrastructure d’édition et de technologie, libérant ainsi encore plus de valeur. Grâce à cette acquisition, nous continuerons à cultiver une base de joueurs fidèles dans le cadre de notre mission qui consiste à inspirer le jeu, chaque jour. L’activité de GSN Games s’est avérée à la fois incroyablement durable et constamment rentable, grâce aux expériences dynamiques que l’équipe continue de créer pour les joueurs du monde entier. Nous nous réjouissons d’un grand avenir ensemble“. Mark Feldman, PDG de GSN Games, a ajouté : “Je suis immensément fier de notre équipe qui a construit et amélioré notre portefeuille de jeux tout en dégageant des bénéfices solides et croissants. Au cours des quatre dernières années, et en dépit d’une pandémie mondiale, nous avons entrepris d’énormes améliorations technologiques et produits afin de respecter notre engagement à offrir à nos joueurs des expériences de jeu phénoménales.”

Scopely, un géant du mobile qui se fait discret

Connu pour sa capacité à construire des communautés de joueurs loyales et engagées avec un dévouement aux expériences à long terme, Scopely possède l’un des portefeuilles de jeux mobiles les plus diversifiés de l’industrie, avec des succès à la fois pour les joueurs expérimentés ou occasionnels, qu’il s’agisse de jeux sociaux PVP, de jeux de rôle de milieu de gamme ou de MMO. L’acquisition de GSN Games fait suite à de nombreuses années de croissance transformatrice pour Scopely, portée par le succès de ses titres exploités en direct et par une stratégie de consolidation efficace qui lui a permis de réaliser un triplement de ses revenus de 2018 à 2020.