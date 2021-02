Sony officialise le PlayStation VR 2

Un nouveau casque de réalité virtuelle pour la PS5 est bien en développement chez Sony.

De manière totalement inattendue, Hideaki Nishino, vice-président en charge de l’équipe planification et gestion des plateformes chez Sony Interactive Entertainment, a introduit le système VR nouvelle génération du géant japonais par la biais d’un communiqué : “Il y a déjà plus de quatre ans, nous avons lancé le PlayStation VR pour proposer aux joueurs une manière totalement nouvelle de profiter de leurs jeux sur PS4, avec notamment des sensations de présence et d’immersion bien plus fortes que dans les expériences de jeu traditionnelles. Nous avons alors vu apparaître des titres extraordinaires qui ont donné une véritable impulsion aux jeux en réalité virtuelle. J’ai le plaisir de vous annoncer que notre prochaine génération de système VR verra le jour sur PS5. Vous pourrez ainsi profiter de l’expérience de divertissement ultime, qui bénéficiera d’avancées gigantesques en matière de performances et d’interactivité. La sensation de présence sera encore plus forte pour les joueurs qui, une fois équipés de leur casque, se retrouveront plus immergés que jamais dans les univers de leurs jeux préférés (…) Que ce soit avec le PlayStation VR ou le système VR nouvelle génération que nous sommes en train de concevoir, notre engagement en faveur de la réalité virtuelle en tant que médium vidéoludique est plus fort que jamais.”

Introducing the next generation of VR on PlayStation: https://t.co/gaUarkeJZJ pic.twitter.com/IBToCWnOaV — PlayStation (@PlayStation) February 23, 2021

Les premières informations sur le PlayStation VR 2 de Sony

Système VR nouvelle génération amélioré sur tous les points, de la résolution au champ de vision en passant par le suivi de position et les commandes

Nouvelle manette VR, meilleure ergonomie et fonctionnalités clés de la manette sans fil DualSense

Connecté à la PS5 par un unique câble

Etant donné que le développement est loin d’être terminé, le nouveau casque de réalité virtuelle de la PS5 ne sortira pas en 2021. Néanmoins, Sony assure que plusieurs studios travaillent d’ores et déjà sur des exclusivités pour le PSVR2.