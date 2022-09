Sony, Nintendo et Microsoft participeront à la PGW Restart

L'édition 2022 de la Paris Games Week, désormais connue sous le nom de PGW Restart, va accueillir Sony, Nintendo et Microsoft.

Les joueurs du monde entier, mais principalement français, vont pouvoir essayer la PS5 de Sony et les Xbox Series X et Xbox Series S de Microsoft durant la PGW Restart, le nom officiel de la Paris Games Week pour son édition 2022, du 2 au 6 novembre prochain au parc des expositions de la porte de Versailles (Paris Expo). A noter que Nintendo, tout comme ses rivaux de l’industrie vidéoludique, proposera également de tester les nombreuses nouveautés de fin d’année et des avant-premières très attendues.

À vos manettes ! 🕹

Nous sommes ravis de vous annoncer le retour des 3 constructeurs @NintendoFrance, @PlayStationFR et @XboxFR à la #PGW ! 🎉

Toutes les consoles de dernière génération seront disponibles pour vous permettre de tester toutes les nouveautés #jeuxvidéo.

Nicolas Vignolles, délégué général du Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), déclare :

La confiance renouvelée des trois constructeurs était déterminante et essentielle pour mettre cette édition à la hauteur des attentes de nos visiteurs. Leur présence est un signal puissant pour notre écosystème qui démontre que la PGW est devenue un événement clé de la scène européenne, incontournable pour le public comme pour les entreprises du secteur !

PGW Restart : une présence du PlayStation VR2 ?

Si le détail du programme de la PGW Restart sera annoncé d’ici les prochaines semaines, les fans de Sony espère pouvoir mettre la main sur le casque de réalité virtuelle PlayStation VR2 comme certains chanceux ont pu le faire lors du Tokyo Game Show 2022 au début du mois. Rappelons par ailleurs que le géant japonais avait profité du salon parisien pour organiser une conférence en 2017. Et si le retour de Sony à un événement physique marquait également le retour d’un showcase du même acabit que ceux des derniers E3 ?