Sony Music Entertainment s’associe à Roblox pour faire entrer ses artistes dans le Metaverse

Le free-to-play sandbox destiné aux enfants et adolescents va faire la promotion de nombreux artistes de Sony Music Entertainment.

Roblox et Sony Music Entertainment, filiale de Sony Group Corporation, travailleront ensemble pour développer des expériences musicales innovantes pour la communauté du jeu en ligne massivement multijoueu qui offrent une série de nouvelles opportunités commerciales aux artistes de Sony Music pour atteindre de nouveaux publics et générer des sources de revenus supplémentaires autour du divertissement virtuel. L’accord s’appuie sur une relation existante entre les deux sociétés qui comprend d’anciennes collaborations pour la performance virtuelle à succès de Lil Nas X en novembre 2020 et plus récemment la Zara Larsson Launch Party en mai 2021.

Les milliards d’heures que les gens du monde entier passent sur Roblox chaque mois offrent une occasion parfaite pour la nouvelle génération de fans de musique de découvrir, partager et se rapprocher de la musique et des artistes qu’ils aiment. Pour les artistes, les labels et les éditeurs, Roblox offre un moyen unique et créatif d’attirer des millions de fans et de générer de nouvelles sources de revenus par le biais de concerts et de soirées de lancement virtuels, de musique intégrée, de mondes d’artistes persistants et de marchandises virtuelles. Roblox respecte les droits de tous les créateurs, utilise une technologie avancée pour filtrer toute la musique téléchargée, n’a aucune tolérance pour les récidivistes et répond rapidement à toutes les demandes DMCA soumises.

La musique de Sony dans Roblox

“Nos artistes ont été à l’avant-garde de l’engagement des millions de fans de musique de l’énorme communauté d’utilisateurs de Roblox avec des initiatives avant-gardistes“, a déclaré Dennis Kooker, président, Global Digital Business et U.S. Sales chez Sony Music Entertainment. “Nous sommes impatients d’étendre notre partenariat fructueux avec l’équipe de Roblox afin d’exploiter davantage les opportunités commerciales à l’intersection de la musique et des jeux. Les environnements immersifs en ligne représentent une opportunité significative pour atteindre un nombre croissant de fans qui souhaitent utiliser des communautés virtuelles pour profiter d’expériences musicales partagées.”

“Sony Music Entertainment a été un partenaire fantastique et je suis heureux d’approfondir et de prolonger notre relation. Ils comprennent vraiment l’énorme opportunité que le métavers présente pour leurs artistes et nous nous engageons à les aider à débloquer de nouvelles opportunités créatives et commerciales sur Roblox“, a déclaré Jon Vlassopulos, vice-président et responsable mondial de la musique au sein de Roblox Corporation. “Nous ne faisons que gratter la surface de ce que Roblox peut apporter à l’industrie musicale et aux fans de musique du monde entier.“