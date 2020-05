Sony – Microsoft : un nouveau partenariat pour le développement de caméras dotées d’intelligence artificielle

Rivaux sur le marché des consoles, les mastodontes Sony et Microsoft continuent leur collaboration initiée l'année dernière avec le cloud.

En fin de semaine dernière, Sony Semiconductors Solutions dévoilait IMX500, le premier capteur d’image intégrant un processeur avec une intelligence artificielle. Grâce à sa mémoire intégrée, ce nouveau produit analyse les images en temps réel sans puce de calcul et sans accès au cloud. En plus d’un processeur de traitement d’image (ISP), il intègre un DSP (digital signal processor) et de la mémoire afin d’effectuer lui-même tous les calculs d’IA généralement effectués par une puce externe. Avec cette avancée de taille, le capteur de Sony réalise désormais lui-même les calculs et ne transmet que les informations importantes au lieu de faire transiter les images fixes ou animées vers de la mémoire externe pour que les informations soient traitées par une ou plusieurs puces.

Sony Semiconductor Solutions and Microsoft partner to create smart camera solutions for enterprise customers https://t.co/6mo8HK6Cix pic.twitter.com/8P0XkYqPFY — Microsoft Stories and News (@MSFTnews) May 18, 2020

Avec ce nouveau partenariat, les entreprises intégreront les capacités d’IA de Microsoft Azure au capteur de vision intelligent IMX500 de Sony. La firme japonaise créera également une application de gestion de caméras intelligentes alimentée par Azure IoT et Cognitive Services qui complétera le capteur IMX500 et élargira la gamme et les possibilités d’analyse vidéo pour les clients des entreprises. La combinaison de ces deux solutions permettra d’associer les technologies d’imagerie et de détection de pointe de Sony à l’expertise de Microsoft en matière de cloud computing et les services Azure AI.

Dans le cadre de ce partenariat, Microsoft et Sony travailleront également ensemble pour faciliter la co-innovation pratique avec des partenaires et des entreprises clientes dans les domaines de la vision par ordinateur et de l’analyse vidéo dans le cadre du programme AI & IoT Insider Labs de Microsoft. Les AI & IoT Insider Labs de Microsoft offrent un accès et des installations pour aider à construire, développer, prototyper et tester les solutions des clients, en travaillant en partenariat avec les experts de Microsoft et d’autres fournisseurs de solutions comme Sony. Les sociétés commenceront à travailler avec des clients sélectionnés dans des centres de co-innovation dans le courant de l’année.

Sony et Microsoft main dans la main pour faire avancer les technologies

“En associant la technologie innovante d’imagerie et de détection de Sony aux excellents services d’intelligence artificielle de Microsoft, nous offrirons une plateforme puissante et pratique au marché des caméras intelligentes. Grâce à cette collaboration, nous espérons soutenir la créativité de nos partenaires et contribuer à surmonter les difficultés rencontrées dans divers secteurs“, a déclaré Terushi Shimizu, directeur représentatif et président de Sony Semiconductor Solutions.

“L’analyse vidéo et les caméras intelligentes peuvent permettre d’obtenir de meilleures informations et de meilleurs résultats dans un large éventail de scénarios pour les entreprises“, a déclaré Takeshi Numoto, vice-président et directeur commercial de Microsoft. “Grâce à ce partenariat, nous combinons l’expertise de Microsoft dans la fourniture de solutions d’analyse et d’intelligence artificielle fiables et de qualité professionnelle avec le leadership établi de Sony sur le marché des capteurs d’images, afin de découvrir de nouvelles opportunités pour nos clients et partenaires communs.“