Sony met la main sur Nevion, l’un des principaux fournisseurs de solutions de production multimédia virtualisée

Dans l'optique de rester à l’avant-garde de l’innovation en matière de workflow de production IP, Nevion est racheté par Sony.

Après avoir acquis une participation minoritaire dans Nevion par le biais d’une convention d’achat d’actions en juin 2019, la branche Imaging Products & Solutions de la multinationale japonaise Sony officialise le rachat de la société norvégienne spécialisée dans le développement de solutions IP intégrées et cloud computing, dont la production multimédia virtualisée pour les diffuseurs et les fournisseurs de services de télécommunications. Le montant de l’acquisition n’a pas été dévoilé.

Sony a été à la pointe de l’innovation en matière de production basée sur la propriété intellectuelle au cours de la dernière décennie et compte bien le rester pendant encore longtemps. Ces dernières années, la radiodiffusion et d’autres secteurs d’activité ont connu une demande croissante de solutions de production à distance et d’intégration à distance (REMI, Remote Integration), car elles permettent de partager des ressources telles que des équipements, des installations et même du personnel entre différents sites en temps réel, ce qui se traduit par une efficacité et une efficience accrues. La pandémie de Covid-19 a d’ailleurs accéléré la mutation technologique et la nécessité de combiner l’installation sur site et le traitement dans le cloud.

Nevion, une nouvelle filiale de Sony Imaging Products & Solutions

Mikio Kita, directeur général senior chez Sony Imaging Products & Solutions (Media Solution Business Division et Professional Products & Solution Group) : “Nous sommes toujours à l’écoute de nos clients, nous nous efforçons de leur apporter des innovations qui vont au-delà de leurs attentes. Grâce à cet investissement, nous allons faire de la production à distance basée sur la propriété intellectuelle l’un de nos domaines d’activité les plus ciblés. Nous sommes toujours à la recherche de technologies permettant de réaliser des solutions à distance et en temps réel. Grâce à l’expertise reconnue de Nevion, nous offrirons une expérience plus intégrée et optimale à nos clients.“