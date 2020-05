Sony : les nouveaux écrans 8K et 4K préparent leur arrivée sur le marché des téléviseurs

Le constructeur nippon Sony dévoile sa nouvelle génération d'écrans professionnels avec tuners intégrés.

Pour ces nouveaux écrans, Sony et ses équipes ont amélioré l’image, la conception, les performances et les fonctionnalités avec l’aide de la toute nouvelle technologie AirPlay d’Apple (sauf sur le XH7) et le tout dernier processeur X1 de la société japonaise. Ils offrent désormais une meilleure qualité d’image avec une luminosité et un contraste plus élevés, une nouvelle conception qui apporte une touche d’élégance à n’importe quel espace, des vitesses de traitement plus élevées et des interfaces utilisateur améliorées pour une prise en charge optimisée d’Android 9 (lecteur multimédia, interface de salle de réunion et boutique d’applications).

“Notre nouvelle génération d’écrans professionnels Sony Bravia bénéficie des toutes dernières fonctionnalités et mises à jour de service, afin de fournir en permanence aux entreprises et aux établissements d’enseignement le meilleur en matière de qualité d’image, de conception novatrice et de services professionnels“, explique Thomas Issa, responsable marketing des solutions d’entreprise chez Sony Professional Solutions Europe (filiale de Sony Corporation). “En tant que l’un des principaux fournisseurs d’écrans professionnels, notre objectif est de proposer des produits durables d’une qualité et d’une sécurité optimale, le tout avec une simplicité et une tranquillité d’esprit garanties.”

Les nouveaux modèles de la gamme Bravia de Sony