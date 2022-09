Sony l’annonce : “Les jeux PS VR ne sont pas compatibles avec le PS VR2”

Les jeux PS VR ne sont pas compatibles avec le PS VR2, une absence de rétrocompatiblité qui pourrait être frustrante. Espérons que le catalogue s'étoffera rapidement.

Avec le PS VR2 qui doit arriver en début d’année prochaine, Sony commence à accélérer la campagne marketing de son casque de réalité virtuelle next-gen. L’appareil a été présenté officiellement durant le Tokyo Game Show cette semaine (et les premières impressions sont très bonnes) et l’entreprise a révélé durant le State of Play de mardi dernier que davantage de titres allaient arriver. Autre information importante de ces derniers jours, bien que celle-ci soit négative : les jeux PS VR ne fonctionneront pas avec le PS VR2.

“Les jeux PS VR ne sont pas compatibles avec le PS VR2 parce que le PS VR2 est conçu pour proposer une expérience VR vraiment next-gen”, expliquait le vice-président de l’expérience plateforme, Hideaki Nishino, chez PlayStation, durant le dernier épisode en date du Official PlayStation Podcast. “PS VR2 a des fonctionnalités bien plus avancées, comme [une] toute nouvelle manette avec des retours haptiques et des gâchettes adaptatives, tracking inside-out, suivi des mouvements oculaires, audio 3D et 4K HDR, bien sûr. Cela signifie que le développement de jeux pour le PS VR2 nécessite une approche totalement différente de celle pour les jeux PS VR.”

Une absence de rétrocompatiblité qui pourrait être frustrante

Certains jeux qui fonctionnent sur le PS VR ont été confirmés pour le PS VR2 – comme No Man’s Sky -, mais cela reste une nouvelle assez frustrante. Cela signifie que les joueurs ne pourront pas profiter de leurs jeux PS VR avec le nouveau casque. Autrement dit, s’ils veulent pouvoir replonger dans leurs anciens jeux de temps à autre, ils devront garder leur casque à proximité.

Il semblerait que les nouveaux arrivants sur PlayStation VR ne pourront pas non plus tester des jeux dont ils auraient pu entendre parler en bien, comme Astro Bot Rescue Mission ou Moss, à moins que les développeurs ne proposent un portage de leurs jeux sur PS VR2. Un catalogue plus limité de jeux a aussi clairement tendance à rendre l’achat moine attrayant.

Espérons que le catalogue s’étoffera rapidement

Cette décision pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait que le PS VR2 utilise des méthodes de tracking différentes. Les manettes sont totalement différentes. Le PS VR utilise la Caméra PlayStation et un tracking basé sur la lumière, tandis que Sony suit la position des nouvelles manettes Sense via LED infrarouge. Quoi qu’il en soit, celles et ceux qui espéraient pouvoir profiter de leur collection de jeux PS4 sur la nouvelle génération lorsque le PS VR2 pourraient se sentir déçus.