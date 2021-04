Sony : la PS5 fait mieux que la PS4 et signe le meilleur démarrage de l’histoire des consoles

Malgré une situation de pénurie mondiale à cause de la crise sanitaire, le constructeur japonais Sony annonce que la PS5 a officiellement dépassé les ventes du lancement de la PS4.

Avec 7,8 millions de consoles vendues entre novembre 2020 et mars dernier, dont 3,3 millions depuis le début de la nouvelle année, la PS5 bat le record de la PS4 qui était de sept millions d’exemplaires écoulés entre novembre 2013 et mars 2014. Ce nouveau succès permet à Sony de revoir ses objectifs à la hausse avec désormais 14,4 millions consoles vendues au 31 mars 2022, tout en générant un chiffre d’affaires de 20,2 milliards d’euros et un bénéfice opérationnel de 2,6 milliards d’euros pour sa division jeux vidéo. D’ailleurs, pour la nouvelle année fiscale du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, Sony Interactive Entertainment anticipe un chiffre d’affaires encore plus élevé, soit 22 milliards d’euros, et un bénéfice opérationnel en recul, soit 2,4 milliards d’euros.

Here is a breakdown of Sony's Game & Network Services net revenue by segment for FY20/21. Console Hardware: $4.88bn / 20%

Packaged Software: $01.30bn / 5%

Digital Software: $5.12bn / 21%

Add on Content: $8.59bn / 34%

Subscriptions: $3.61bn/ 14%

Other: $1.54bn / 6% pic.twitter.com/k3Qrs3dwIJ — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 28, 2021

Concernant la PS4 (115,9 millions pour un million de machines écoulées au premier trimestre dont un total de 5,7 millions contre 13,5 millions au précédent exercice), si elle est encore bien loin des 155 millions d’exemplaires vendus de la PS2, elle détrône tout de même cette dernière au nombre de jeux vendus. En cumulant les jeux pour le PlayStation VR, 1,53 milliard de jeux ont trouvé preneurs depuis le lancement de la console en novembre 2014. Si la branche gaming de Sony est encore la plus lucrative, Sony Music se permet de réaliser un chiffre d’affaires de 7,1 milliards d’euros et un bénéfice opérationnel de 1,4 milliard d’euros grâce aux jeux mobiles Fate/Grand Order et Disney Twisted Wonderland ainsi que le film d’animation Demon Slayer. Enfin, la maison-mère Sony Group Corporation se félicite de réaliser nouvel exercice de référence avec un chiffre d’affaires de 98,4 milliards d’euros et un bénéfice net de 8,9 milliards d’euros.

Les chiffres clés du dernier bilan financier de Sony Interactive Entertainment