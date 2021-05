Sony investit dans Discord et va intégrer l’application de messagerie instantanée au PlayStation Network

Discord se prépare à intégrer l'écosystème PlayStation dès l'année prochaine.

Trois ans après Microsoft, le géant japonais Sony annonce un partenariat avec le service de communication le plus populaire dans le monde (utilisé par plus de 140 millions de joueurs chaque mois) : “Notre objectif est de rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur les console et mobiles dès le début de l’année prochaine, afin de permettre aux amis, aux groupes et aux communautés de se retrouver, de s’amuser et de communiquer plus facilement tout en jouant ensemble (…) Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons de permettre aux joueurs du monde entier de se connecter les uns aux autres, de former de nouvelles amitiés et communautés, et de partager des expériences amusantes et des souvenirs durables (…) Permettre aux joueurs de créer des communautés et de profiter d’expériences de jeu partagées est au cœur de ce que nous faisons. Nous sommes donc très heureux de commencer ce voyage avec Discord.”

Discord en partenariat avec Sony

Alors que Microsoft proposait pas moins de dix milliards de dollars pour racheter la plateforme de VoIP (une technologie informatique qui permet de transmettre la voix sur des réseaux compatibles) avant de voir son offre être déclinée, Jim Ryan annonce que Sony Interactive Entertainment a réalisé un investissement minoritaire dans Discord pour potentiellement viser un rachat sur le long terme ou simplement profiter de la future entrée en Bourse de la start-up américaine : “Dès notre première conversation avec les cofondateurs Jason Citron et Stan Vishnevskiy, j’ai été inspiré par leur amour du jeu et la passion commune de nos équipes pour aider à rassembler les amis et les communautés d’une nouvelle manière (…) C’est toujours un privilège de travailler avec d’excellents partenaires pour offrir de nouvelles expériences à nos fans, et nous aurons plus à partager dans les mois à venir.“