Sony Interactive Entertainment : Veronica Rogers renforce l’éditeur japonais

Le renouvellement de l'équipe dirigeante de Sony Interactive Entertainment prend de plus en plus forme avant le lancement de la PS5 prévue pour les fêtes de fin d'année.

Alors que la division jeux vidéo du célèbre constructeur nippon Sony va abandonner son système par région pour une gestion plus globale, Jim Ryan, PDG de SIE, a récemment annoncé le recrutement de Veronica Rogers pour occuper le poste de vice-présidente des opérations commerciales : “Elle jouera un rôle crucial pour le développement de l’entreprise et je suis heureux de la voir apporter son expertise à la famille PlayStation“. Cette dernière échangera d’ailleurs directement avec lui pour évoquer, peaufiner ou changer une stratégie.

Passée par Dell et Microsoft, la britannique va s’occuper de la gestion des opérations de ventes physiques et numériques, ainsi que les services d’abonnement (Playstation Plus et Playstation Now) : “La marque PlayStation est l’une des plus appréciées au monde et je suis ravie de pouvoir rejoindre une société qui dispose d’une communauté aussi passionnée, d’une histoire légendaire et d’une équipe de direction incroyable. Mon expérience au sein d’organisations commerciales internationales de premier plan m’aidera à exceller et à fournir aux joueurs du monde entier la meilleure expérience de jeu.”

ZeniMax Media et ses studios bientôt chez les Worldwide Studios de Sony Interactive Entertainment ?

Difficile de le croire tellement la rumeur est absurde, mais un insider venu de nulle part affirme depuis plusieurs jours que Sony serait en passe de faire l’acquisition de ZeniMax Media, la maison-mère de Bethesda Softworks, Arkane Studios, Tango Gameworks ou encore MachineGames : “L’accord devrait être finalisé d’ici fin janvier ou début février. Starfield a été mis en pause il y a 3 mois, tout le monde est sur le pont pour The Elder Scrolls 6. Une sortie est prévue pour 2022. Pour patienter, des remakes sont prévues pour l’année prochaine. Je serais en mesure de donner plus de détails bientôt“. A ce niveau-là, on déconseille de prendre les pincettes, surtout que des personnes proches de la société japonaise tournent en ridicule cette rumeur.