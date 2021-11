Sony Interactive Entertainment : une publicité pour promouvoir les héros de PlayStation avec la Champions League de l’UEFA

Les mondes du jeu vidéo et du football entrent en résonance.

En tant que sponsor de longue date de la Champions League (pas moins de 24 ans de collaboration), une compétition annuelle de football organisée par l’Union des associations européennes de football (UEFA) et regroupant les meilleurs clubs du continent européen, Sony Interactive Entertainment a décidé de mettre en scène certains des personnages les plus emblématiques de PlayStation dans une publicité qui est diffusée avant, pendant ou après les matchs dans le monde entier.

PlayStation x UEFA Champions League

Jill Erb, directrice principale des partenariats, des activations et des événements marketing chez SIE, présente la publicité PlayStation x UEFA Champions League : “Dans le tunnel, observez les joueurs réagir avec crainte lorsqu’ils réalisent que Kratos et Atreus de God of War sont à la tête de l’équipe adverse. Ratchet et Clank apparaissent à travers une faille dimensionnelle sur le terrain pour sauver un joueur blessé. Aloy, d’Horizon Forbidden West, rejoint l’équipe de management et utilise sa concentration et son expertise en combat tactique pour mener les joueurs à la victoire. Pour obtenir la meilleure place pour voir le match, Nathan Drake d’Uncharted traverse habilement le stade pour soutenir fièrement son équipe depuis les hauteurs.”