Sony Interactive Entertainment : une gamme de jouets PlayStation sera commercialisée au printemps 2024

Spin Master, l'un des leaders mondiaux du divertissement pour enfants, sera le distributeur principal de jouets sous licence de la marque PlayStation de Sony Interactive Entertainment.

L’accord mondial avec Spin Master a été négocié par Sony Pictures Consumer Products, la division qui gère les accords mondiaux de jouets sous licence pour la marque PlayStation et mes jeux PlayStation Studios, en plus de travailler en étroite collaboration avec Sony Interactive Entertainment pour développer des programmes de licence en Amérique du Nord qui s’inscrivent dans les stratégies mondiales de PlayStation/SIE.

“La marque PlayStation est toujours à la recherche de moyens nouveaux et passionnants pour offrir aux joueurs les expériences les plus extraordinaires possibles, ce que nous appelons le ‘remarkable play’“, a déclaré Grace Chen, vice-présidente de la publicité réseau, de la fidélisation et des produits dérivés sous licence chez Sony Interactive Entertainment. “Nous nous engageons à créer des expériences de jeu de la plus haute qualité pour notre communauté de fans mondiaux et à trouver de nouvelles façons de faire découvrir nos personnages les plus aimés à de nouveaux publics. En travaillant avec Spin Master, nous sommes ravis de poursuivre notre rayonnement en présentant notre propriété intellectuelle de jeu à travers des jouets et des produits authentiques et innovants à notre communauté PlayStation passionnée dans le monde entier“. Chris Beardall, président des jouets et directeur commercial de Spin Master, a ajouté : “Avec SIE/PlayStation, nous partageons un objectif commun, celui d’inspirer et de divertir les consommateurs par la poursuite incessante de l’innovation. Ensemble, nous allons donner vie à la narration interactive des jeux immersifs PlayStation de Sony d’une toute nouvelle manière, en étendant le fandom du numérique au produit physique réimaginé.”

De nouveaux produits sous licence pour Sony et PlayStation

Spin Master développera des produits pour des franchises comme God of War, Horizon Zero Dawn, The Last of Us ou Uncharted dans les catégories suivantes : figurines, pièces à collectionner, jeux, peluches, jeux de rôle, véhicules, RC et jeux et puzzles.