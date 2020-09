Sony Interactive Entertainment : un PlayStation Game Pass ne verra jamais le jour

Un abonnement mensuel pour télécharger et jouer à volonté à un riche catalogue de jeux vidéo comme le Xbox Game Pass sur PS5 n'est pas pas envisagé par Sony.

Si le Xbox Game Pass permet à Microsoft de séduire les casual gamers sur ses consoles, l’éditeur américain a toujours reconnu qu’il perdait plus d’argent qu’il en gagnait avec cette offre payante permettant de s’amuser gratuitement aux exclusivités des Xbox Game Studios et certains titres des éditeurs tiers. Bien que Sony ait décidé d’amorcer un début de réponse avec la PlayStation Plus Collection, Jim Ryan ne souhaite pas proposer un PlayStation Game Pass sur PS5 car la perte d’argent serait trop fatale pour la division jeux vidéo du géant japonais : “Pour nous, avoir un catalogue de jeux n’est pas quelque chose qui définit une plateforme. Notre argumentaire, comme vous l’avez entendu à plusieurs reprises, est basé autour de nouveaux jeux et de grands jeux. Nous avons déjà eu cette conversation et nous n’allons pas nous engager à intégrer des titres tout juste sortis dans un modèle d’abonnement. Ces jeux coûtent plusieurs millions de dollars à développer et pour certains bien plus de 100 millions de dollars. Nous ne voyons tout simplement pas cela comme viable. Nous voulons rendre les jeux plus grands et meilleurs, et, espérons-le, plus persistants à un moment donné. Donc, les intégrer dans un modèle d’abonnement dès le premier jour, pour nous, n’a tout simplement aucun sens. Pour d’autres dans une situation différente, cela pourrait avoir du sens, mais pour nous, ce n’est pas le cas. Nous voulons étendre et développer notre écosystème existant, et intégrer de nouveaux jeux dans un modèle d’abonnement ne va pas dans le même sens.”

Malgré l’arrivée imminente de la PS5, Sony assure que la PS4 n’est pas encore morte

Si des titres comme Horizon : Forbidden West, Sackboy A Big Adventure et Spiderman : Miles Morales seront disponibles sur PS5 et PS4, cela ne veut pas dire que Sony va proposer du cross-gen comme Microsoft pendant deux ans. Néanmoins, Jim Ryan, le boss de Sony Interactive Entertainment, précise que la durée de vie de la PS4 sera aussi importante que celle de la PS3 ou encore la PS2 : “La communauté PS4 continuera à être incroyablement importante pour nous pendant encore trois ou quatre ans. Beaucoup vont passer à la PS5 dès la fin de l’année, nous l’espérons si nous faisons bien notre travail, mais des dizaines de millions seront encore engagés avec la P54“. Sur le long terme, il faut principalement s’attendre à des mises à jour, des jeux indépendants et bien évidemment la ribambelle de jeux des éditeurs tiers.