Sony Interactive Entertainment : un nouvel exercice record, mais la PS5 est toujours difficilement trouvable

La crise des semi-conducteurs empêche la PS5 de rattraper les ventes de la PS4 pour la deuxième fois d'affiliée.

Si la PS5 s’est écoulée à 17,3 millions d’exemplaires, dont 3,9 millions de PS5 entre octobre et décembre dernier, dans le monde depuis son lancement, cela reste relativement moins que les 20,2 millions de PS4 à cette même période. Victime de son succès, la dernière console de Sony voit ses ventes freiner à cause de l’inévitable pénurie qui sévit encore. Les objectifs sont donc à la baisse. Au lieu de viser les 22,6 millions de PS5 d’ici mars 2023, le géant nippon s’attend plutôt à un total de 19,3 millions. Du côté de la PS4, la fin se rapproche avec 200.000 unités distribuées contre 1,4 million l’année passée. Une réduction de prix serait réellement bienvenue pour tenter une ultime percée avant l’arrêt de la production.

Sony is still struggling with PS5 supply https://t.co/g11GPvtpZK pic.twitter.com/ItBgaFa7UK — The Verge (@verge) February 2, 2022

Sony Interactive Entertainment se félicite tout de même de réaliser un chiffre d’affaires record de 22 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année 2021 malgré un bénéfice opérationnel qui recule de 21%. A l’inverse, le chiffre d’affaires du dernier trimestre de l’année est en baisse (6,2 milliards d’euros), là où celui des bénéfices est en hausse (718,3 millions d’euros). C’est même le plus gros bénéfice opérationnel jamais enregistré par la marque PlayStation entre les mois d’octobre et décembre. Enfin, bien que SIE soit obligé de revoir à la baisse son chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année fiscale, celui-ci restera le plus gros de son histoire (21,8 milliards d’euros). Le bénéfice opérationnel annuel est lui revu à la hausse (2,6 milliards d’euros) grâce à une diminution des frais de vente, généraux et administratifs. Il n’est pas exclu qu’un réapprovisionnement miracle fasse changer les choses dans les prochains mois.

Bilan financier de Sony Interactive Entertainment, un point sur les divers chiffres