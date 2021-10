Sony Interactive Entertainment s’intéresse à la blockchain dans le jeu vidéo

Tron Foundation va collaborer avec Sony Interactive Entertainment pour améliorer l'expérience des joueurs via la blockchain.

Le géant japonais de l’électronique et du divertissement Sony investit très souvent dans la blockchain, que cela soit pour expérimenter cette technologie dans l’univers de l’éducation avec la transmission cryptée de données (dossiers scolaires, compétences acquises, progrès réalisés), la gestion des droits numériques (DRM), la tokénisation d’actifs illiquides ou la promotion de groupes de J-Pop afin de créer de nouvelles opportunités d’interaction avec les fans. Grâce au futur partenariat avec Tron Foundation, Sony utilisera la blockchain Tron pour faciliter les paiements dans les jeux (microtransactions), en intégrant des objets in-game existants dans la blockchain, et envisage de commencer à proposer certains de ces objets in-game sur la nouvelle place de marché officielle NFT basée sur Tron et construite en collaboration avec DeFine.

Tron Partnering With Sony Interactive Entertainment to Enhance Blockchain Gaming Experience https://t.co/lAX0GBvsCm — Bitcoin News (@BTCTN) October 15, 2021

Le président-directeur général de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a déclaré : “Lorsque nous développons un jeu, l’expérience vidéoludique est au centre de tout ce que nous faisons. Par conséquent, nous voulons rendre toutes les transactions liées à la valeur aussi fluides que possible, à faible coût, sans sacrifier les avantages de la blockchain. C’est pourquoi nous avons décidé de nous associer à la Tron Foundation afin d’utiliser leur écosystème blockchain pour poursuivre le processus de développement dans notre industrie“. Justin Sun, PDG de la Tron Foundation, explique : “Dès que vous transformez des objets in-game en NFT, vous fournissez aux joueurs une propriété réelle et prouvable de l’objet alors que dans un environnement de jeu centralisé, cette propriété pourrait techniquement être révoquée à tout moment. En outre, la transformation d’objets en NFT permet de les échanger entre différents jeux, sur des places de marché et même en dehors des jeux, ce qui permet une meilleure utilisation du capital. Nous sommes ravis que Sony utilise la blockchain Tron pour bénéficier de ces fonctionnalités.”

Blockchain et jeu vidéo, la mission de Tron Foundation et Sony Interactive Entertainment

Tron Foundation mettra à la disposition de Sony sa blockchain et son expertise pour permettre les achats et les échanges d’objets in-game et faciliter les paiements rapides et transfrontaliers sur l’infrastructure de Tron. La blockchain rend difficile la destruction ou la falsification de données et a été bien adaptée à la gestion des données et des droits. Cette technologie présente un énorme potentiel pour l’industrie du jeu vidéo, comme l’illustre la croissance rapide des jeux basés sur la blockchain et des modèles commerciaux de type play-to-earn. Les principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises du milieu basés sur la blockchain sont les problèmes d’évolutivité et les coûts de transaction élevés. C’est pourquoi Sony a décidé de commencer à tester la blockchain Tron afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs.