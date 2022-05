Sony Interactive Entertainment se renforce pour les jeux mobiles

Plusieurs vétérans de l'industrie vidéoludique intègrent l'équipe mobile de Sony Interactive Entertainment.

Pratiquement un an après avoir annoncé son intention d’étendre les licences PlayStation sur mobiles, Sony Interactive Entertainment a créé une équipe dédiée aux jeux pour les smartphones en nommant Nicola Sebastiani, ancien responsable du contenu pour l’abonnement Apple Arcade et chef de la gestion commerciale des jeux pour l’App Store, à sa tête. Ce dernier a ramené Kris Davis, ex-directeur du développement commercial chez Kabam, Olivier Courtemanche, ex-chef de produit mobile chez Disney et Zynga, ainsi que les producteurs Chris Spencer (EA Chillingo) et Elizabeth Dumbrique (Glu Mobile).

“Le mobile n’est qu’un des domaines que nous explorons pour atteindre des millions de joueurs au-delà de nos plateformes. PlayStation dispose d’un énorme catalogue de propriétés intellectuelles diverses qui peuvent être adaptées en jeux mobiles et compléter nos jeux AAA et nos jeux-services“, avait déclaré Jim Ryan en mai 2021 lors d’une réunion stratégique.

L’équipe mobile de Sony Interactive Entertainment va prendre de l’ampleur d’ici les prochains mois

Ce ne sont pas les dernières embauches que prévoit de réaliser Sony Interactive Entertainment dans le cadre de la constitution de son équipe mobile. L’éditeur japonais recrute actuellement un chef de projet d’assurance qualité mobile dans ses bureaux de Liverpool et propose plusieurs postes d’ingénieurs et de programmeurs mobiles à San Diego et San Francisco.