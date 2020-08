Sony Interactive Entertainment réaffirme son ambition d’acquérir de nouveaux studios

Avec l'arrivée prochaine de la PS5, Sony envisage encore et toujours de mettre la main sur de nouveaux talents pour enrichir ses équipes et agrandir son catalogue d'exclusivités.

Comme son rival Microsoft, Sony a bien l’intention de faire l’acquisition de nouveaux studios afin que l’ère de la PS5 soit aussi bonne que celle de la PS4 voire même meilleure : “En plus d’améliorer le personnel et l’environnement de travail dans ses propres studios, Sony Interactive Entertainment souhaite continuer à investir ou acquérir des entreprises à la créativité abondante et à la pointe technologies pour agrandir les Worldwide Studios, une association de studios se focalisant sur des titres first-party (…) Les jeux third-party, c’est-à-dire des licences développées par des studios n’appartenant pas à Sony, jouent également un rôle important en renforçant indirectement l’attrait de la plateforme PlayStation et de sa communauté. Sony offre d’ailleurs diverses formes d’assistance, comme le partage de ses bibliothèques et la fourniture d’un soutien technique aux créateurs, y compris aux studios indépendants, pour faciliter un meilleur environnement de développement de jeux possible.”

Depuis que Sony a un pied dans l’industrie vidéoludique, le groupe japonais a racheté Liverpool Studio (fermé en 2012), Millennium Interactive/Guerrilla Cambridge (fermé en 2017), Bend Studio, Naughty Dog, Incognito Entertainment (fermé en 2009), Guerrilla Games, Zipper Interactive (fermé en 2012), Bigbig Studios (fermé en 2012), Evolution Studios (fermé en 2016), Media Molecule, Sucker Punch Productions et Insomniac Games. Aux dernières nouvelles, deux nouveaux studios pourraient bientôt rejoindre les WWS de SIE.

D’autres exclusivités PlayStation arriveront sur PC

Après le portage PC de Horizon : Zero Dawn, Sony espère amener d’autres jeux sur cette plateforme comme l’avait déjà fait savoir Shawn Layden par le passé : “Nous allons étudier la possibilité d’étendre nos titres first-party sur PC afin de promouvoir une plus grande croissance de notre rentabilité“. Rappelons que cela concerne principalement les expériences multijoueurs, les titres à succès qui auront une suite (stratégie pour relancer la hype, attirer un nouveau public) et enfin les titres n’ayant pas atteint un objectif de vente fixé par les pontes de Sony.