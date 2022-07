Sony Interactive Entertainment rachète Repeat.gg

Repeat.gg va permettre à Sony Interactive Entertainment de se renforcer dans l'eSport plus d'un an après l'acquisition de l'Evolution Championship Series, le célèbre tournoi de jeux de combat.

Plateforme spécialisée dans l’eSport, Repeat.gg héberge des tournois avec classement qui sont conçus pour rendre les sports électroniques plus accessibles. Elle suit les performances des joueurs dans divers jeux et leur permet de participer à des compétitions sans avoir à être en ligne au même moment. Depuis sa création, elle a accueilli plus de 100.000 tournois avec plus de 2,3 millions de participants. Repeat.gg continuera d’ailleurs à proposer des tournois avec des jeux sur des plateformes autres que les consoles PlayStation.

Repeat is excited to announce we are now a part of the Sony Interactive Entertainment family, the home of PlayStation and many amazing game studios.

“Notre vision de l’eSport a toujours été de faire disparaître les barrières pour que les joueurs puissent s’affronter à tous les niveaux“, a déclaré Steven Roberts, vice-président de l’eSport et des jeux compétitifs chez Sony Interactive Entertainment. “Avec la talentueuse équipe de Repeat.gg, nous sommes ravis d’explorer de nouvelles façons pour les joueurs de s’engager dans le jeu compétitif et d’élargir l’éventail de nos offres en matière d’eSport. Ce n’est que le début de notre aventure et nous avons hâte de partager d’autres nouveautés avec notre communauté à l’avenir“. Aaron Fletcher, PDG de Repeat.gg, a ajouté : “Notre plateforme a été conçue pour accueillir de nouveaux formats de tournois, faciles à suivre et accessibles à des millions de joueurs. Nous sommes ravis de rejoindre l’équipe de SIE/PlayStation et de travailler ensemble pour améliorer la variété des expériences de tournoi dont les joueurs peuvent profiter, quel que soit leur niveau de compétence.“