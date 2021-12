Sony Interactive Entertainment rachète le studio Valkyrie Entertainment

Valkyrie Entertainment rejoint les PlayStation Studios de l'éditeur japonais Sony.

Connu pour avoir fourni du contenu et des services de codéveloppement à plusieurs studios très réputés, Valkyrie Entertainment intégre les PlayStation Studios pour contribuer au développement de franchises clés. Les opérations quotidiennes après l’acquisition continueront d’être gérées par l’équipe de direction actuelle de Valkyrie Entertainment. Les conditions de cette transaction, y compris le coût d’acquisition, ne sont pas divulguées en raison d’engagements contractuels.

Today we announce @valkyrieent will be joining the PlayStation Studios family. The studio will be making invaluable contributions to key PlayStation Studios franchises pic.twitter.com/sNTugminD5 — Hermen Hulst (@hermenhulst) December 10, 2021

“Valkyrie Entertainment est un studio très polyvalent et respecté qui a produit des travaux de haute qualité sur une gamme de plateformes allant de la console au PC ; et une variété de styles allant de l’action au jeu service“, a déclaré Hermen Hulst, responsable des PlayStation Studios. “Les diverses expertises de Valkyrie Entertainment seront bien accueillies par toutes les équipes de PlayStation Studios, alors que nous continuons à nous concentrer sur la production d’expériences de jeu extraordinaires.”

Valkyrie Entertainment réagit à son rachat par Sony Interactive Entertainment

Basé à Seattle (Washington), Valkyrie Entertainment est studio de développement indépendant qui a travaillé avec des développeurs et des éditeurs de jeux de classe mondiale, leur donnant les moyens de réaliser le plein potentiel de leurs visions. Deux titres internes non annoncés sont actuellement en préparation.

“Depuis 2002, nous avons contribué à bien plus de 100 titres, dont de grandes franchises PlayStation, telles que God of War, inFamous et Twisted Metal“, a déclaré Joakim Wejdemar, président et fondateur de Valkyrie Entertainment. “Dans notre prochain chapitre, nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec certaines des équipes les plus talentueuses du monde, en élargissant et en contribuant au portefeuille de jeux incroyables disponibles pour les fans de PlayStation.“